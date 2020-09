Entrevista con Chulyong Cho de Samsung: “Queremos nuevas experiencias verticales”

Tegucigalpa, Honduras

La televisión tal y como se concebía hace unos 20 años cambió para siempre. Con la llegada de los Smart TV, pasaron de convertirse en un aparato para ver la TV a ser un centro de entretenimiento total con el que se puede disfrutar de música, estaciones de radios favoritas, películas por streaming y ahora hasta convertirse en una obra de arte.

Sí, con esa premisa llega The Sero, el nuevo y flamante televisor rotatorio, el cual se puede usar tanto en vertical como en horizontal, según lo que estemos viendo en ese momento, y ese es, precisamente, uno de sus puntos más llamativos y el cual llega para cambiar el concepto de la TV tradicional una vez más.

En entrevista exclusiva para EL HERALDO conversamos con Chulyong Cho, diseñador principal del Future Experience Design Group del Visual Display Business de Samsung Electronics y Alice Son, Global Product Manager del Visual Display Business de Samsung Electronics, quienes hablan sobre este ambicioso producto que incluso logró llevarse la palmas en la CES de Las Vegas a inicios de este 2020.

¿Cómo puede The Sero transformar la forma tradicional en que vemos televisión?

Alice Son (AS): The Sero trasciende el diseño de un televisor tradicional con su capacidad de rotar de horizontal a vertical con solo tocar un botón, para una visualización óptima del contenido, independientemente de su orientación.

¿Cuáles fueron los principales conceptos que se utilizaron para crear The Sero?Chulyong Cho (CC): The Sero viene equipado con una pantalla giratoria automatizada que conecta a la perfección la visualización tradicional y las experiencias móviles, lo que permite a los usuarios ver el contenido tanto en modo vertical como horizontal a través de esta nueva tecnología. En el modo vertical, los usuarios pueden disfrutar de una pantalla vertical con un sonido potente, mejorando el contenido móvil con una pantalla más grande. La pantalla vertical también es perfecta para crear el ambiente, combinando música con una pantalla ambiental. En el modo horizontal, The Sero no solo permite a los usuarios sumergirse en contenido atractivo como juegos y películas, sino que también proporciona una mayor movilidad con ruedas que permiten moverlo fácilmente de una habitación a otra.

¿Cómo encaja The Sero con el estilo de vida del consumidor moderno?

CC: The Sero refleja el estilo de vida de los usuarios a través de su pantalla y sonido. El Sero tiene un diseño elegante que se integra naturalmente en el hogar, al igual que los muebles, inspirándose en el diseño y la decoración de los espacios habitables. Se inclina ligeramente hacia atrás en su soporte, similar al marco de un cuadro, por lo que se adapta de forma natural a cualquier espacio. Los millennials que crecieron experimentando la adopción masiva del uso de dispositivos móviles, encontrarán el Modo Retrato (Vertical) muy familiar y de seguro le darán la bienvenida a sus hogares, para complementar sus hábitos de visualización y disfrute de contenidos

¿Planean hacer más televisores de diferentes diseños que sirvan como un acentoelegante en el hogar?

CC: Como parte de nuestro objetivo final de lograr “Pantallas en todas partes”, somos implacables en la observación de los estilos de vida de los consumidores para crear tecnología que mejoren a la perfección la vida cotidiana. Al analizar el comportamiento de los consumidores, descubrimos que valoran el espacio ambiental, las formas de disfrutar de diversos contenidos y las experiencias recién generadas. Seguimos comprometidos con el descubrimiento de nuevos conocimientos y tendencias que nos permitan crear las experiencias más valiosas, agradables e innovadoras al introducir nueva tecnología de consumo.

¿Cuál fue la parte más complicada de crear The Sero?

CC: The Sero refleja una categoría completamente nueva que es diferente de los televisores a los que está acostumbrado el mercado de consumidores. También fue un desafío diseñar y desarrollar una estructura confiable que permitiera que la pantalla cambiara sin problemas entre la orientación horizontal y vertical, pero sabíamos que era posible. Durante todo el proceso de diseño, creímos que la parte giratoria de la pantalla debería exhibir movimientos naturales y discretos, por lo que después de experimentar con diferentes tecnologías, finalmente logramos la innovación estructural que existe en The Sero hoy. Otro desafío fue hacer que la placa de sonido detrás de la pantalla sea lo suficientemente delgada para integrarse en el entorno del usuario, pero lo suficientemente potente como para crear un sonido impresionante. Ponemos toda nuestra fuerza en este esfuerzo para diseñar con éxito estas características claves. Desde la pantalla horizontal hasta la pantalla vertical y un sonido increíble y envolvente, estamos muy orgullosos de la experiencia de usuario excepcional que ofrece The Sero.

A partir de este momento, ¿cuáles son las próximas apuestas de Samsung? ¿Cómo podría evolucionar este concepto?

CC: El contenido destinado a ser visto en una pantalla vertical se utiliza cada vez más en entornos nuevos y diversos. Por ejemplo, los consumidores pueden escuchar música mientras ven contenido ambiental en The Sero, creando un ambiente atmosférico y llenando la habitación con imágenes QLED de alta resolución transmitidas directamente desde un dispositivo móvil.

También tiene una usabilidad atractiva para la generación más joven que disfruta de juegos y películas en una mayor variedad de entornos con grupos más grandes de personas. Basándonos en la información obtenida de cómo los consumidores usan The Sero, podemos continuar desarrollando nuevas experiencias verticales que atraerán sus gustos y actividades, teniendo en cuenta los hábitos cambiantes del consumidor debido a la pandemia