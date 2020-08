Caballero Leiva revela cuál es su top 5 de los hombres más guapos de la TV en Honduras

CONTINUACIÓN (PARTE II)...



¿Cuál es la diferencia entre criticar y "hacer leña"?

Criticar es como decir: no me gustó la obra, la actuación de él no me pareció convincente... esa es una crítica objetiva por ejemplo, pero ya cuando se mete la parte personal eso no, porque destruyendo a otro para subir nunca fue mi forma de vida.



¿Se le han abierto o cerrado puertas por su preferencia sexual?

De todos lados. La gente me respeta pero yo como no me preocupo, si la gente no me acepta es problema de la persona. No voy a morirme porque la gente diga: Miguel Caballero Leiva es gay, tené cuidado que eso se pega, es contagioso Yo saludo igual y he estado a la par de gente que me ha destruido, ha hablado espantosamente de mí y yo le hablo. El placer mío es estar enfrente, como dice aquella historia: que Dios me dé vida para que mis enemigos me aplaudan de pie mis victorias.



¿Quiénes estarían en esa valla aplaudiéndole?

¿Le digo los nombres? yo creo que no valen la pena, pero en el 2000 tuve un caso con una persona con la que trabajé en televisión en los 90, yo la volví a ver y me tocó entregarle un premio y ella, merecía el reconocimiento y me dijo: si algún día le hice daño discúlpeme y yo le dije: licenciada lo que usted me hizo ¿sabe qué hizo? que yo aprendiera a trabajar más porque usted me sacó porque tenía temor de mi capacidad, pero yo no le guardo rencor.



¿Qué ha sido de estas personas?

Hay unos que ya están muertos, cuando comenzó Extra 2 "ay si no sirve" cronistas sociales me ignoraron, por ejemplo Covadonga Lastra cuando hice un show el Miss Belleza Internacional puso "el espectáculo había sido bonito y fue preparado por...." y dejó el nombre en blanco y no puso mi nombre, puro chilique de socialera ¿dónde esta? no está, ¿yo? aquí estoy, no me enojé con ella. Así es la vida hay que devolverla.



¿Qué debe tener un periodista para triunfar en el gremio socialero?

Primero conocer gente, no tener miedo y tener audacia. La gente de ahora quiere entrar y ser cronista social solo porque es un periodista y eso no es todo mundo, ese barniz que le hace falta a mucha gente es lo que necesita la prensa social, vestirse bien y ser elegante, ser prudente con la boca porque como dice Nora Schauer a uno lo invitan porque es periodista no porque uno sea el invitado estelar. En su momento han habido diplomáticos, gerentes de hoteles que nos han tratado requetemal.



¿Alguna mala experiencia en específico?

Una vez en un hotel nos dijeron: los periodistas se quedan parados aquí y estaban todos los invitados, yo no quería que me sentaran tampoco pero yo mejor me fui porque esto no me da nada a mí. Yo por eso me dediqué más a la farándula porque las sociales no me gustaban mucho, le daban mucho cuento a gente que nada que ver pero es parte de las sociales.

Siento que las socialeras tienen que estar en los eventos, saber de fotografía, conocer personas, nombres, lugares, fechas porque tiene que ser como un diccionario social, saber de etiqueta y todo porque no solamente es tener el título universitario.



¿En pandemia todavía siguen vigentes las sociales?

Las socialeras siempre van a ser necesarias porque la crónica social todo mundo quiere y la necesita porque esto sigue y va a seguir siempre aunque estemos en redes.



¿Quién es el mejor diseñador que tiene Honduras?

Pedro Alarcón, porque él entiende de corte y diseño, hace buen trabajo y tiene una carrera longeva, tiene academia. También Francisco López demostró bastante talento, pero los diseñadores de ahora compran tela y pintan pero no hacen diseños porque la moda ya está dicha y todo, lo que hay es variantes y no han podido adaptar la moda internaconal a Honduras.

Me gusta Miguel Chong porque es enigmático, creído y todo fufurufo y a la gente le gusta eso que el diseñador no sea cualquiera. De la nueva generación me gusta Bobby Ramírez, es diferente, le gustan las líneas nítidas, claras y trabaja muy bien.



¿Quién es el mejor estilista?

Antes habian estilistas que eran grandes, Eddy Francisco que es una referencia nacional, el mejor colorista Roberto Aguilar y de los chavitos ahorita me gusta Augusto Carlo, es diferente un cipote guapo, impone moda es lo que nos gusta ver de un estilista, se cuida y para mí es el mejor estlista de Honduras.



¿Y maquillistas?

Heber Montoya es un gran artista del transforming, existen otras como Maricarmen pero me gusta Heber porque hace de todo y por supuesto una estilista y maquillista buena que es una maestra Ana Girón, ella hace otro tipo de maquillaje para socialité, es muy elegante y maquilla muy bonito pero maquillista show Heber Montoya.



¿Qué pasará con la próxima gala de los Premios Extra? ¿el show va a continuar?

La seguiremos haciendo y somos el referente de la farándula en Honduras, vamos a ver cómo se desarrolla y el evento va a salir como salga porque la música sigue, moda y el mundo va a seguir y venimos renovados.



¿Cuál es su top 5 de los hombres más guapos de la televisión hondureña?

Edgardo Melgar, muy refinado y lo podría considerar de los presentadores que se miran muy bien.

Mauricio Rivera de UneTv me gusta cómo se ve aunque está en ese renglón de la oposición. Antes me gustaba Jean Paul Irias pero ahorita lo he visto que se ha envejecido y está gordito pero es un hombre guapo. José David Altamirano, Ricardo Valle de Campus Tv, es que hay una generación de chavos que es elegante en la televisión que se miran súper bien. Gerardo Fajardo también es un muchacho muy atractivo y elegante. Ahora la televisión se volvió muy inclusiva y sale cualquiera.



¿Y de las presentadoras?

Kritza Pérez es uno de los rostros más bellos de la televisión nacional, Jackie Redondo aunque es chiquita de estatura pero en la televisión derrocha dulzura, me encanta ella, en Canal 11 tenemos a Samantha Velásquez que es imagen poderosísima pero también tenemos a Judith Bellino que es una mujer madura espectacular y claro a Vanessa Villars que es reina de belleza, es elegante, guapa y ha aprendido.



¿Alguna vez le ha tirado el cuento algún diplomático?

Claro que sí, me han mandado semejantes arreglos florales pero el amor es eterno mientras dure mis amores, usted no puede andar cuidando a una persona 24 horas. Cuando esté con usted sea la mejor persona del mundo y trátela maravilloso porque así va a volver porque si usted lo trata mal va ir a buscar quién lo trate bien. Ahora estamos como en el supermercado, el que llega primero se lleva el producto.



¿Producto fresco o añejo?

Jajaja, depende... yo ahí reviso la calidad, el vencimiento porque puede ser fresco pero vence rapidito, yo no me confío en fecha de caducidad porque puede ser que tenga larga vida como las leches en caja pero derepente sale a la mitad nooo, yo creo que la calidad se mide de otra manera.



Un mensaje para los artistas en esta pandemia

Muchas gracias a EL HERALDO por esta oportunidad, para toda la comunidad artística nacional les quiero decir que no hay que parar y que esto no nos puede detener. Tenemos que renovar nuestra creatividad pero principalmente unirnos no para que nos den un mejor salario sino para mejorar la calidad de las producciones nacionales. Que bueno que Honduras está trabajando, seamos responsables, unámonos y sigamos adelante, hay que hacerlo con pasión y calidad. Nosotros merecemos a Honduras porque esa es nuestra casa y merece respeto.

Deje de ponerle tanto defecto a este país, lo que necesita es amor y por eso yo: amor para todos.

Cortitas...

¿Aceptaría una diputación?

Sí, para trabajar por la comunidad LGTB, por la educación y la inclusión.



¿Se iría del país?

No, porque yo amo a mi país, quiero trabajar por mi país y por eso aquí estoy porque para estar aquí no necesito visa.



¿Se casaría?

Claro que sí, si sale un bueno talvez me voy para Emiratos.



¿Ha pensado en tener hijos?

No he pensado, pero tengo dos personas con las que aprendí el amor de padre: Gaby y Valeria, aprendí a ser padre con ellas, las amo gracias por estar en mi vida, ¿para qué quiero tener más hijos si ya tengo dos?



¿Con barba o sin barba, cómo los prefiere?

Me encanta el hombre de barba así calzadito.







¿Blancos o trigueños?

Blanco, pasado del mediodía para mí es negro I´m sorry.



¿Delgados, altos o chaparritos?

Bueno, mi tipo es Tom Cruise entonces que estén bien delgados y altos.



¿Qué evocan estas personas en usted?



Nora Schauer: Una diva, una gran periodista muy inteligente.



Patricia Arias: Es una amiga y está en el negocio de PR.



Alejandra Rubio: Una chava qhe ha despertado mucho interés, es una estrellita ahorita.



Elvin Cardona: Un gran amigo que quiero mucho.



Loren Mercadal: Es una chava guapa, esa morenaza olanchana es guapa.



Xander Reyes: Es un buen discípulo.



EL HERALDO: Un referente del periodismo, un periódico joven que entiende lo moderno y que va para adelante.



Guillermo Anderson: La máxima estrella de Honduras y el mejor artista que parió Honduras, el mejor de todos los tiempos.



Marino Beriguete: Uno de los diplomáticos más encantadores que he conocido, muy culto y elegante.



Sabino Gámez: El temido Sabino.



Elsa Oseguera: Uff... sin comentarios.



Gaby Bonilla: Esa es tremeda, GabyBo es terrible, terrible.



Myrna María Barahona: Wow un referente, una diva de la radiodifusión nacional, realmente mis respetos para Myrna.



DJ Binbo: Yo le digo "La abejita" solamente es eso, una abejita.



Marco Orellana: El Nono.

Juan Orlando Hernández: Un líder, absolutamente un líder.

