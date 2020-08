El emotivo mensaje de Miley Cyrus tras la muerte de su abuela

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus y su familia están atravesando uno de los momentos más dolorosos. Murió Loretta Jean “Mammie” Palmer, la abuelita de la cantante.



La ex Hannah Montana compartió con sus seguidores un tierno mensaje de despedida para su abuela a quien aseguró echará de menos y siempre mantendrá su espíritu vivo.



Fue a través de Instagram que compartió el sentido texto junto a fotografías que demostraban lo unidas que eran la una con la otra.



“Aunque te hayas ido… Nada ha cambiado ni cambiará jamás. Siempre serás mi inspiración e ícono de la moda. Incluso más que eso, el modelo definitivo de ser una verdadera luz en un mundo oscuro. Eres un destello de sol, cada vez que me despierte, veré esa bola de fuego en el cielo y veré tu cara", expresó.

Agregó: “Rezaré para agradecerle al cielo que me haya dado a la mejor abuela que una niña podría tener. Te echaré de menos el resto de mi vida… No te quepa duda de que mantendré tu espíritu vivo aquí y continuaré haciendo el bien a los demás y tratándolos de la manera en la que todos deseamos ser tratados. Con la misma gentileza que tú mostrabas a diario. Nos dolerá todos los días pensar que ya no estás con nosotros”.