Ester Expósito revela sus peores defectos como pareja

BARCELONA, ESPAÑA.-La guapa actriz española, Ester Expósito, reveló que en sus relaciones de pareja es poco romántica, algo que considera un defecto.



"La verdad es que soy un poco desastre porque no soy muy romántica; más bien, sí me gusta que sean románticos, pero me cuesta mucho ser creativa y original", dijo a la revista Seventeen.



Actualmente, la actriz que participó en la serie Élite, se encuentra de novia con el actor mexicano Alejandro Speitzer, quien vive un gran momento en su carrera tras su participación en la serie Oscuro Deseo.

La bella rubia además reveló que tiene muchas inseguridades con respecto a su papel en las relaciones que ha tenido anteriormente.



Asegura que le cuesta mucho ser creativa y tener originalidad a la hora de sorprender a sus parejas.

"Cada vez que me toca comprarle regalos a algún chico que me gusta pienso en comprarle cosas que sé que le van a encantar porque sé sus gustos, pero soy muy mala para armar planes bonitos por mi falta de creatividad a veces, y aparte con nada ya me da vergüenza porque siento que me estoy exponiendo mucho y siento que llego a ser fría en ese sentido", dijo.



En cuanto a sus cualidades, reconoció que se considera una "persona muy clara y honesta en ese sentido, pero realmente así soy en todas mis relaciones, amistades y demás; para nada voy a aparentar algo que no es real".

Por último, reiteró que no le gusta exponer en redes sociales su vida privada.

