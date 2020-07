Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, puede atestiguar en caso de difamación

LONDRES, INGLATERRA.- Los abogados de Johnny Depp no lograron evitar que la exesposa del actor estadounidense, Amber Heard, asista al juicio en el que el actor estadounidense acusa de difamación al periódico sensacionalista británico The Sun por un artículo en el que se afirmó que fue abusivo con Heard.



En una orden judicial publicada el sábado, el juez Andrew Nicol alegó que excluir a Heard de la corte en Londres antes de que testifique en el caso “inhibiría a los acusados en la conducción de su defensa”.



Depp, de 57 años, está demandando al editor de The Sun, News Group Newspapers, y al editor ejecutivo Dan Wootton por un artículo de 2018 que afirma que el actor fue violento y abusivo con Heard. Él niega rotundamente las acusaciones.



Los abogados de Depp le pidieron al juez que impidiera que Heard asistiera al juicio hasta que la actriz y modelo de 34 años parezca contar con pruebas, argumentando que su testimonio sería más confiable si ella no estuviera presente en la corte cuando Depp sea interrogado.

El juez recalcó que son News Group y Wootton, y no Heard, quienes se están defendiendo en la demanda, además de conceder que ellos dependerán “en gran medida” de lo que diga Heard.



El juicio, que estaba programado para comenzar en marzo pero que se pospuso debido a la pandemia, fue programado para comenzar el martes y se espera que dure tres semanas.



Es probable que otros testigos incluyan a las exnovias de Depp Vanessa Paradis y Winona Ryder, quienes presentaron declaraciones en apoyo del astro de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”).



Depp y Heard se conocieron en el plato de la comedia de 2011 “The Rum Diary” y se casaron en Los Ángeles en febrero de 2015. Dos años después se divorciaron.



Los abogados de The Sun solicitaron que se desestimara el caso bajo el argumento de que Depp no presentó mensajes de texto que intercambió con un asistente que mostraban que trató de comprar “MDMA y otros narcóticos” mientras estaba en Australia con Heard en 2015.



El abogado del diario, Adam Wolanski, dijo que retener los textos incumplía una orden previa de la corte según la cual Depp debía proporcionar todos los documentos de otro caso de difamación contra Heard en Estados Unidos. Dijo que esto amenazaba la capacidad de los demandados de tener un juicio justo.

El juez falló que Depp había violado la orden, pero le concedió “alivio de sanciones”, con lo que el caso puede proceder.



También rechazó un intento de Depp de obligar a Heard a presentar evidencia que incluye comunicaciones con el actor James Franco y el fundador de Space-X Elon Musk, con quienes supuestamente mantuvo romances mientras salía con él.



“El tema central en la defensa de la verdad es si el señor Depp atacó a la señorita Heard”, dijo el juez. “Aun si ella le fue infiel, eso sería irrelevante para ese tema central. Por lo tanto, no estoy convencido de que estas categorías de documentos sean necesarias para una anulación justa del litigio”.