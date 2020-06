Yolanda Andrade revela agresión que sufrió Verónica Castro de su hijo Cristian

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La presentadora de televisión Yolanda Andrade volvió a contar intimidades de la supuesta relación que sostuvo con la famosa Verónica Castro hace varios años y en esta ocasión habló sobre una agresión que sufrió de parte de su hijo Cristian.



Fue durante una entrevista al programa El run run del espectáculo de Argentina que reiteró que se casó con Castro hace más de 10 años y que desconoce por qué la actriz sigue negando su romance.



Entre las declaraciones más reveladoras que ofreció la mexicana fue la del momento en que el Cristian Castro habría estrangulado y pateado a su mamá en la casa de su abuela.



Yolanda confesó que fue en ese momento que terminó todo tipo de relación con el cantante. "Mi relación con Cristian se terminó cuando golpeó a su mamá, eso sí es fuerte y doloroso".

Vea aquí: Yolanda Andrade: 'Yo sí estaba enamorada de Verónica Castro'



Recordó que ese lamentable hecho ocurrió tras que Verónica terminara de grabar un programa y le dijera que iba a casa de su madre porque su hijo Cristian estaba peleando con su mamá.



Andrade contó que le dijo a su "esposa" que no fuera y que no se metiera en peleas ajenas. Tiempo después recibió una llamada donde le decía "Cristian me pegó".



“Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira”, comentó.

Mire aquí: Verónica Castro niega boda con Yolanda Andrade: no voy a ser lesbiana



Agregó: “La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fue por mi culpa y no fue porque se enteró por la relación”. Asimismo, reveló que Verónica tuvo que ser operada porque Cristian “le rompió la espalda y el cuello”