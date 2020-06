Muere la hija del cantante Hank Williams Jr en un accidente

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS.- La muerte de la hija de 27 años del cantante de música country, Hank Williams Jr, en un accidente automovilístico la noche del sábado ha conmocionado a los seguidores del cantante.



Katherine Williams-Dunning era la hija menor del famoso artista estadounidense, quien murió horas después de accidentarse junto a su esposo, Tyler Dunning (29), en la carretera. La joven era madre de dos niños.



Hasta el momento se desconocen las causas del fatal accidente que dejó a la joven muerta y a su esposo gravemente herido, sin embargo la policía anunció que está realizando una investigación para determinar qué habría provocado que la pareja impactara contra la mediana y saliera disparado hacia el otro lado de la calle.

Vea aquí: Famosos que tuvieron que enfrentarse a la muerte de un hijo

Katherine junto a su esposo e hijos. Foto: Instagram







El carro que conducían los esposos remolcaba un bote, por lo que se desconoce si un percance con la unidad habría provocado el accidente. El esposo de Katherine fue trasladado vía aérea al Vanderbilt University Medical Center, pero hasta el momento no se tiene información sobre su estado de salud.



Katherine Williams-Dunning era la hija menor de cantante y su tercera esposa, Mary Jane Thomas. La joven se casó en octubre de 2015 y era madre de un niño de 5 y una niña de 2 años.

Hasta el momento el intérprete de temas como Whiskey Bent and Hell Bound, Born to Boogie o All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight no se ha pronunciado por la trágica muerte de su hija.