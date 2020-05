Lele Pons revela cómo descubrió que su padre es gay   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Una nueva revelación hizo la famosa youtuber Lele Pons en su documental. Durante el segundo episodio de "La vida secreta de Lele Pons", la también cantante reveló cómo descubrió que su padre era gay.



Según su relato, ella era una niña de 10 años cuando entró al cuarto de su padre y lo vio en la cama con otro hombre, asegura que fue bastante traumático pero que finalmente eso logró acercarlos más.

VEA: Lele Pons recomienda a sus seguidores 'no salir tanto' por coronavirus



"Descubrí que mi padre era gay cuando era pequeña. Fue difícil para mí al principio... Fue difícil porque le repetía diciendo que era gay hasta que finalmente lo acepté", dijo.



"Me sentía orgullosa de que mi padre fuera gay, ¿sabes? Y me gustaba que no fuera... era como, era diferente. Y él es mi mejor amigo", contó.



Lele cuenta que, debido a sus problemas con el trastorno obsesivo compulsivo que padece desde pequeña, se pasaba repitiendo que su padre era gay, tanto que una vez lo dijo frente a sus compañeros de clase durante una presentación.

ADEMÁS: La 'gemela' perdida de Sofía Vergara



"Así que lo que pasó fue que dije abiertamente que él era gay, en mi escuela católica. La impulsividad es una gran parte del TOC. Cuando descubrí que mi padre era gay, lo dije durante una presentación en mi clase, y todo el mundo decía: 'Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando'", relató.



"Creo que tenemos la mejor relación que nadie puede tener. Somos muy cercanos. Nos amamos el uno al otro", aseguró con una gran sonrisa en el rostro.



Lele, creo una serie documental de su vida con YouTube Originals, en la que cuenta quién es en realidad la mujer detrás de la comedia y la música, en el primer capítulo confesó que sufre de trastorno obsesivo compulsivo grave, entre otros desafíos.