Kimberly Loaiza termina con Juan de Dios Pantoja tras escándalo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El youtuber Juan de Dios Pantoja confesó a través de un video que su esposa, y madre de su hija, Kimberly Loaiza, terminó su relación tras el escándalo de unos videos sexuales que fueron revelados por la expresentadora de Badabun, Lizbeth Rodríguez.



Fue en un video titulado "Adiós", wue el también cantante confesó que la situación afectó tanto su relación que Kimberly le pidió un "tiempo", algo que asegura fue una forma amable de terminar su relación.



Pantoja aseguró que tiene pena con la familia de su esposa y con todo el mundo al saber que muchas personas vieron y tienen en sus celulares videos íntimos que le fueron sacados desde su móvil por personas que solo han buscado perjudicarlo y separarlo de su familia.



"Hay algo que me preocupa más, hay algo que me duele más de lo que ustedes creen. Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación, después del problema yo la notaba muy diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pies a cabeza y no me hablaba, intentaba hacerla reír y no podía como antes", manifestó.



Agregó: "Hable mucho con ella, me disculpé mucho con ella, pero está muy lastimada por todo esto y la entiendo... me da tristeza saber que las cosas difícilmente van a ser como antes".

Vea aquí: ¿Quién es Kimberly Loaiza, la lindura mayor?



"Hace días Kimberly me pidió algo y yo me enojé mucho, discutimos. Kimberly me pidió que me fuera. ¡Me terminó! Yo sé que es lo que quiere, a pesar de que me dijo que solo era tiempo, sé que lo hizo para no hacerme sentir tan mal. ¡Yo la conozco! ¡Está cansada de mí!", confesó.



El influencer aseguró que algo murió en el interior de su pareja y que no quiere que su hija pase por lo mismo que él pasó.



Pantoja pidió en su video perdón a su esposa y dijo que estaba dispuesto a cambiar y hacer lo que ella le pida con tal de recuperarla.



"Tú me conoces, sabes lo que siento por ti, sabes lo que haría por ti, sé que no te mereces a una persona como yo... piensálo, por algo Dios nos junto", expresó.



Asimismo, Pantoja anunció que cerrará su canal de YouTube. "Bueno familia, quiero que sepan que voy a cerrar mi canal, la verdad no me siento con ánimos de seguir, la motivación siempre ha sido importante para hacer videos para ustedes y ahorita no tengo nada de motivación, así que a partir de este lunes seguramente no van a poder ver mi canal ni ninguno de mis videos por si los quieren descargar".



Además, dijo que seguirá haciendo música y buscará ayuda psicológica para enfrentar el golpe emocional y convertirse en una mejor persona.



El escándalo de Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza y Lizbeth Rodríguez comenzó tras que la presentadora asegurara que el cantante le era infiel a su esposa con el fotógrafo Kevin Achutegui y la filtración de sus videos íntimos.