Katy Perry revela el género del bebé que espera con Orlando Bloom

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Katy Perry, quien hace unas semanas sorprendió con la noticia de su embarazo, reveló en sus redes sociales el género del bebé que espera junto al actor Orlando Bloom.



Con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, Perry muestra a su futuro esposo muy sonriente y con la cara llena de espuma color rosa.



Bajo la imagen, la intérprete de "I kiss a girl" escribió "Es una niña" junto a varios corazones.

Con esta imagen dieron a conocer la noticia de su bebé. Foto: Instagram







Hasta el momento ninguno de los dos artistas han hecho más comentarios sobre su bebé, pero las felicitaciones en la cuenta de la artista no se hicieron esperar.



Fue a inicios de marzo que Katy compartió que estaba esperando a su primer hijo a través del video "Never worn white".



“Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también figurativamente a algo que ustedes han estado esperando”, dijo, refiriéndose tanto al nacimiento de su hijo como a su próximo álbum.