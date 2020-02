"Don Barriga" rompe silencio sobre supuesta relación con "La Chilindrina"

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO.- Édgar Vivar, reconocido actor de "El chavo del ocho" en donde interpretaba a "Don Barriga", habló sobre una supuesta relación amorosa que mantiene con María Antonieta de las Nieves, (La Chilindrina).

El rumor se desató el mes pasado luego que trascendiera en redes sociales una fotografía en donde se les captó a ambos besándose.

"¡A estas alturas de la vida, no!, nos queremos mucho con María Antonieta. El reencuentro fue para dar un apapacho con el corazón y decirle: estamos vivos, estamos juntos, aquí estoy'", explicó Édgar Vivar a la prensa.

LEA: El negocio de Gibrán y Francely tras polémica con Danna Paola

El comediante manifestó que la actriz recientemente atravesó por una pena muy grande con la muerte de su esposo Gabriel Fernández. De igual forma, recalcó que solo fue un gesto de amistad el darle un beso a su amiga.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves señaló que “la verdad si me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros".

Vivar compartió la llamada que le hizo Verónica, la hija de María Antonieta de las Nieves, quien le preguntó si otra vez iban a ser familia.

VEA: Joaquín Sabina se cayó del escenario en pleno concierto

Con un tono alegre comentó "me habló la hija de María Antonieta y me dijo: ¿Ya vamos a ser familia otra vez?'".

Cabe destacar, que el beso entre los dos actores se produjo en diciembre de 2019, en el marco del cumpleaños número 70 de la primera actriz, y fue Édgar Vivar quien tomó la iniciativa.