Captan a Lupillo Rivera ingresando a la casa de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Nueva evidencia sobre el noviazgo entre Lupillo Rivera y Belinda salen a la luz, solo semanas después de que el intérprete del Regional mexicano diera detalles sobre su relación de la cantante.



Este lunes fue publicado un video en el canal Kadri Paparazzi, donde se ve al hermano de Jenni Rivera ingresando a la casa de la famosa.



En el video se observa el vehículo de Lupillo que espera frente a la vivienda, después de varios minutos ingresa por el estacionamiento.



El video fue captado en horas de la noche, pero también se ve que en la madrugada el famoso sale y se dirige a su hotel, aparentemente en estado de ebriedad.

Al día siguiente el mismo vehículo vuelve a ingresar a la casa de Belinda, pero esta vez el perro de la famosa sale a recibirlo.



En el mismo video comparan al can que sale del estacionamiento con el de la fotografía que Belinda ha compartido en sus redes sociales.



Lupillo ya había hablado sobre su relación con la intérprete de "Sapito", y en su tiempo aseguró que "todo lo que hablé de Belinda y ahondé de la relación con ella ya lo dije claramente, siento que no necesito hablar más de estas cosas porque hay un respeto hacia la otra persona, y son cosas que uno tiene que proteger".



Meses antes Lupillo contó a TVyNovelas que "nunca había amado a una mujer tanto, así de fácil, no tengo por qué rajarme. Yo siempre la he protegido de todas las cosas, siempre he hablado súper bien de ella, nunca mal de ella y toda la vida la voy a proteger. Es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida”.

