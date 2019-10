Marysol, hija de José José, demandará a Sarita por muerte de su padre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La hija mayor del fallecido cantante José José, Marysol Sosa, aseguró a varios medios de comunicación que demandará a su hermana menor Sarita por mantener un completo hermetismo con respecto a la muerte de su padre.



La también cantante aseguró que las acciones legales contra su media hermana y madrastra Sara Salazar son para esclarecer todos los acontecimientos que rodearon la muerte de "El príncipe de la canción"



La hija de José José dijo que hasta el momento no tiene una fecha de cuándo comenzará el proceso contra Sarita, pero sí confirmó que ya tiene contratados abogados en México y Estados Unidos para llevar a cabo la demanda.

Aclaró que las acciones legales serán: “Digamos que es el seguimiento por la situación del fallecimiento, me deben muchas repuestas y me las van a dar, en el nombre de Jesús…”.



Además, dijo que no descarta que a su hermana Sarita le realicen pruebas psicológicas. "Yo creo que en un momento dado va a ser necesario, porque la conducta de ella no ha sido acertada, no ha sido lógica".



Hasta el momento, Sarita no se ha pronunciado ante las revelaciones de su hermana mayor.