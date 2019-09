Eugenio Derbez revela los errores que cometió como padre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor y comediante Eugenio Derbez reveló detalles sobre el rol que cumple como progenitor y aceptó que cometer errores lo han hecho sentir como un mal padre por no estar por no estar al pendiente de sus hijos.



El actor mexicano es padre de cuatros hermosos y parecidos hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana quienes se muestra siempre muy contentos y unidos como familia en varias publicaciones.



Sin embargo, el actor se tomó un momento para meditar acerca de su comportamiento como padre y exlicó que ha fallado en muchos aspectos, los cuáles no desea volver a cometer con su pequeña de cuatro años.



"Trato de ser un papá mucho más presente; eso es lo que me di cuenta que me faltó con mis hijos (mayores), me tocó no estar en los cumpleaños; no estar en las graduaciones; no estar en las fechas importantes, por estar queriendo hacer un patrimonio para ellos”, expresó Derbez al programa mexicano Ventaneando.



Además, explicó que convertirse en padre a temprana edad complicaba la situación a sus generaciones por no ser lo suficiente maduro para enfrentar cualquier adversidad.



“Fui padre de Aislinn cuando tenía 23 años; entonces, era un escuincle, no tenía la menor idea de lo que era ser papá. Era más el amigo de mi hija. Era un niño criando a otro niño", explicó.

Asimismo, Eugenio Derbez recalcó que él a esa edad solo se preocupaba por divertirse junto a la niña los fines de semana, sin tomar conciencia que cometía un error al no ver que necesitaba un verdadero cuidado y protección.



"Qué puedo hacer este fin de semana que sea lo más divertido. Pues vamos a los caballos, a las cuatrimotos. Todo lo que fuera peligroso, de alguna manera porque va a ser emocionante y divertido. Y los arriesgué mucho”, reveló.



Por otra parte, añadió que “la convivencia que no tuve con mis otros hijos era fundamental; por ello, bajo cualquier circunstancia, aunque esté muy cansado, siempre llego a jugar con Aitana”, se refirió el actor mexicano.



De igual forma, concluyó que una de las mejores oportunidades que se puede gozar en la vida con los hijos es la compañía. Por esa razón, manifestó que no hacerlo en el pasado fue un error.



“Me he dado cuenta que lo más importante que le puedo dar a mis hijos es tiempo y ahora con Aitana trato de darle eso: tiempo”, finalizó.