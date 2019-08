Andrea Legarreta niega acusaciones de infidelidad de Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Lo que muchos esperaban sucedió. Andrea Legarreta rompió el silencio tras acusaciones de infidelidad vertidas por el actor Alfredo Adame.

Durante la emisión en vivo del programa "Hoy" de este martes y rodeada de sus compañeros Andrea tomó valor y comenzó a hablar sobre el escándalo que la tiene en los titulares de medios nacionales e internacionales.

"Quedarme callada no va conmigo (…) con lo que predicó (...) evidentemente tengo que hablar por mí y con ustedes que son mis cómplices día con día (...) sobre estas ofensas y calumnias que afectan a mi familia directamente", comenzó diciendo la presentadora.

Legarreta dijo que decidió romper el silencio por todo lo que siente en este momento, frustración, y a juzgar por su rostro, mucha tristeza.

"Voy a proceder por el derecho que me corresponde, por mi integridad como mujer y por un grito por aquellas mujeres que publican una foto y terminan llamándolas piruja y terminan quitándose la vida (...)", señaló la esposa de Erik Rubín.

Andrea Legarreta junto a sus hijas y esposo Erik Rubín.



"He pedido al grupo de Hoy que orienten a personas que viven con personas como este señor (...) (Alfredo Adame) por lo que trataremos temas como violencia de género y misoginia porque la violencia va más allá de la violencia física (...) y este señor (Alfredo Adame) ha lastimado a muchas mujeres empezando por la madre de sus hijos", aseguró la presentadora que desde hace 40 años labora para la empresa Televisa.

Acusaciones

Alfredo Adame indicó en audios enviados al periodista Jorge Carbajar que Andrea Legarreta le era infiel a su esposo Erik Rubín con un vicepresidente de Televisa, además reveló que al cantante le llamaban "el unicornio", debido a la infidelidad de la presentadora.

Tras la divulgación del material, Adame fue entrevistado por la revista TvNotas y confesó que sobre la existencia de audio solo sabía Juan José Oringel, presentador, y que fue tomado de una llamada telefónica que realizó hace ocho años.

Adame no se retracta

"En primer lugar debo decir que ese audio lo sacaron de una llamada que hice en privado hace más de ocho años con un reportero que trabajaba para Juan José Origel. Le dije todo eso porque me aseguró que no era una entrevista y que no lo publicaría, pero cuando llegó a manos de Pepillo, éste se lo dijo a Andrea".

También reveló que Legarreta ya sabía de ese audio y que fue ella misma quien llamó para reclamarle.

"Me marcó y me dijo: 'Oye, Alfredo, ¿es cierto que tú dijiste esto y lo otro?', y le respondí con toda la seguridad: 'Sí, sí lo dije'. Quiso reprocharme, pero le comenté: 'Yo no sé nada, ya tú sabrás lo que hiciste'". Adame aseguró que en esa llamada le recordó a Legarreta que él podía expresarse libremente.