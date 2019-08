El emotivo mensaje que Madonna dedicó a Miley por su divorcio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Madonna defendió a Miley Cyrus luego de ser criticada fuertemente por sus millones de seguidores. Incluso fue señalada como la culpable de su divorcio con Liam Hemsworth.

Cyrus compartió un profundo mensaje dando detalles sobre su separación con el actor y ahí varios detractores la tacharon de ser la responsable de la ruptura amorosa. En la publicación varias estrellas le brindaron su apoyo, entre ellas Madonna, Bella Thorne o Juicy J.

Reacciones

"Lo que no puedo aceptar es que se diga que estoy mintiendo para cubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que esconder. No es ningún secreto que he salido de fiesta durante mi adolescencia y en la década de los 20. No solo he fumado, he reivindicado el uso de la marihuana y he experimentado con drogas. Mi canción más exitosa hasta el momento va sobre bailar drogada y meterme rayas en el baño", publicó Miley en su cuenta de Twitter e Instagram.



De inmediato, "la reina del pop" animó a la joven a nunca pedir perdón por los actos cometidos.



"¡Gracias a Dios por ser humana! Una mujer que ha vivido. No tienes que pedir perdón por nada", le dijo Madonna.

Sin respuesta

La cantante Miley Cyrus, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las reacciones en su cuenta de Instagram. Por ahora el trámite legal de su divorcio con Liam está en proceso, para ponerle fin a la unión que solamente duró nueves meses.



La intérprete de Wrecking Ball será la que tendrá la custodia de todas las mascotas que adoptaron durante el matrimonio.

