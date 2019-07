Alex Rodríguez a Jennifer López: "Eres la mejor compañera de vida"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Alex Rodríguez, el prometido de Jennifer López, la felicitó con un tierno video que publicó en su cuenta de Instagram.



En el clip agradece a la cantante por permitirle a los demás celebrar su cumpleaños con ella.



"Hola bebita. Solo quiero desearte un feliz cumpleaños, no puedo creer esto bebita. Desde que estamos juntos me has hecho sentir como si todos los días son mi cumpleaños. Gracias por tu pasión, tu energía, tu inspiración, eres la mejor en todo lo que haces. Eres la mejor compañera de vida, la mejor hija, la mejor madre, la mejor artista, te amo, tus hijos te aman, todos te amamos. Hagamos de este cumpleaños uno muy especial. ¡Te quiero mucho Macha!", fueron las palabras que le dedico Alex a JLo.



El audiovisual, que dura 1:35 minutos, muestra imágenes de todo el tiempo que han pasado juntos, cada momento en familia y de pareja.



Minutos después de su publicación López respondió: "Estoy llorando... Amo nuestra vida... Te amo mucho...Gracias mi hermoso Macho".