VIDEO: Anuel AA presume costoso reloj y enoja a sus seguidores

SAN JUAN, PUERTO RICO.-Anuel AA decidió mostrar sus últimas y más costosas adquisiones en las redes sociales, acción que no agradó del todo a sus fans debido al excesivo costo de las pertenenecias.

Resulta que el prometido de Karol G desempacó, en un video, el reloj más caro que ha comprado en su vida.

“Que la falta de humildad, que si yo salí de abajo y tengo todo lo que tengo y todo lo que logré, tú también lo puedes hacer", dijo al iniciar el videoclip, luego sacó un reloj de alta gama de marca One of One, cuyo precio oscila entre los 350 mil dólares.

Momento en que Anuel AA desempacó el reloj nuevo y exclusivo.



Pero la escena no culminó ahí. El famoso cantante de trap reveló que estaba estrenando el reloj que llevaba puesto y que ese sí era mucho más costoso.“También acabé de comprar el reloj más caro que me he comprado en toda mi vida”, señaló.

El accesorio, de la marca Patek, es platino completo rodeado de esmeralda y tiene un valor de 950 mil dólares.

Y eso no es todo, también agregó que solo se hicieron cinco en todo el mundo y uno de ellos es suyo.

La publicación provocó avalancha de comentarios negativos de varios seguidores que le recomendaron ser más humilde.