'Río', de "La Casa de Papel", sube video llorando y desata mensajes de ánimo de varios famosos

MADRID, ESPAÑA.-Completamente desconcertados dejó a sus seguidores el famoso actor Miguel Herrera, Río en "La Casa de Papel", al publicar en Instagram un video en donde aparece llorando desconsoladamente.

El material audiovisual, en el que colocó una extensa descripción, lo muestra evidentemente triste y con lágrimas que corren por su rostro.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes.. pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí... no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", dijo en el post.

ADEMÁS: Los mejores memes de 'La casa de papel'

La escena, que está vinculada a su vida real, generó cientos de mensajes de aliento de sus seguidores y también de varias estrellas de la pantalla chica.

Algunos compañeros de elenco como El Profesor y Moscú (personajes de la serie) le brindaron apoyo y abrazos virtuales. Hasta el momento se desconoce la razón de su llanto.

VEA: Así es el novio de Úrsula Corberó, 'Tokio' en La casa de Papel

Después de la publicación, Río asistió a la presentación de la tercera temporada de "La Casa de Papel", evento que se desarrolló en Madrid, España.