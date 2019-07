Elenco de la serie Jessie conmocionado por muerte de Cameron Boyce

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El elenco de la serie de Disney Channel, Jessie, se mostró conmocionado por la muerte de Cameron Boyce, el joven actor que perdió la vida este domingo mientras dormía.

La primera en lamentar la muerte fue su compañera de reparto Skai Jackson, quien publicó un mensaje en Instagram acompañado de imágenes de ambos.

“Ni siquiera sé por dónde empezar…, no tengo palabras. Nunca pensé en un millón de años que yo estaría escribiendo esto. Cam, tú fuiste único. Mi corazón estará roto por siempre. Me hace feliz que pude pasar casi todos los días a tu lado en el estudio de grabación, tú dabas los mejores abrazos. Deseo haberte abrazado más fuerte cuando te vi hace dos meses atrás”, expresó.



“Muchas gracias por ser el hermano que nunca tuve… ¡Estoy tan perturbada que no puedo parar de llorar! Te quiero mucho. Vuela alto. El mejor ángel de Dios”, fueron otras de las emotivas palabras.

Karan Brar, el actor que interpretó a Ravi Ross, hermano menor de Cameron en Jessie, recientemente posteó unas palabras dedicadas a Boyce. "Te quiero. Eres el mejor hermano que podría haber pedido, y siempre me sentiré afortunado de tenerte en mi vida. Feliz cumpleaños. Eso es todo".

Peyton List, Emma Ross en Jessie, compartió una sentida carta: "Cameron, el chico cuya risa contagiosa aún puedo escuchar. El chico que dejó a todo el mundo esperanzado y lleno de amor. Era más joven que yo, pero me enseñó a repartir amor y bondad más que nadie en mi vida. Levantaba el ánimo de todo el mundo a su alrededor, y me impulsó a ser mejor persona de lo que podía haber sido sin su guía, su paciencia y su amor. Apenas puedo ver de llorar tanto".

Agregó "Cameron, te quiero con cada gramo de mi ser, gracias por el tiempo que pasamos juntos, por estar en mi vida, por ser mi hermano para siempre jamás. Hay un agujero en mi corazón que nunca se curará. Nunca dejaré de hablar de ti. Mis hijos oirán hablar de ti con cada lección y tu legado vivirá".

"Demasiado talento y amor se ha ido demasiado pronto. Eres la persona más especial que he tenido el honor de encontrar, Cameron Boyce. Nos has dejado a todos, incluida a mí, mejor de lo que nos encontraste. El cielo ha ganado una bella ala. Ojalá pudiera abrazarte una última vez, Cam. Mi corazón está roto y nunca me ha dolido tanto. Tu hermana para siempre jamás, Peyton", finalizó la hermosa jovencita.



También el mayordomo de la serie interpretado por el actor Chamberlin Kevin se mostró muy triste por el deceso.



"Nuestra familia "Jessie" ha sido devastada por el triste y prematuro fallecimiento de nuestro querido Cameron Boyce. Siempre entraba en una habitación cuando ingresaba: era un actor extraordinariamente talentoso, un defensor desinteresado con su trabajo de caridad y un amigo leal. Nuestros corazones están llenos de tristeza. Si quieres un pequeño ejemplo de cómo era el espíritu de Cameron, mira este video y siempre recuerda a ese chico increíble que nos trajo tanta alegría".





