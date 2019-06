VIDEO: Disney presenta tráiler de Frozen II, cinta que se estrenará en noviembre de 2019

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Frozen II llegará a la pantalla grande a nivel mundial en noviembre de 2019. Este martes fue el lanzamiento del tráiler con una segunda historia más épica.



Disney aún no da detalles completos sobre la filmación, solo se sabe que Anna y Elsa saldrán de Arendelle y la Reina del Hielo mostrará sus poderes para saber el origen de su familia.



Los fans tienen muchas expectativas con esta nueva historia que se estrenará el 22 de noviembre de 2019 en Estados Unidos.

VEA: Isabela Moner, la actriz peruana que interpreta a 'Dora la exploradora



Bajo la producción de Peter Del Vecho y los directores Chris Buck y Jennifer Lee, mostrarán que el mundo de Frozen será aún más grande y probablemente algo peligroso. Se espera que esta continuación sea igual de exitosa que Frozen I, producida en 2013.



Por supuesto, su canción emblemática Let It Go sonará en la película y además se agregarán siete temas nuevos de los compositores Anderson Lopez (Coco) y Robert Lopez.



En este tráiler muchas preguntas quedan sin respuestas, pero ya falta cada vez menos para poder disfrutar de esta nueva producción. ¿Con qué se encontrarán Anna y Elsa al salir de Arendelle?