AUDIO: Rapero confiesa en una canción haber matado a balazos a comerciante por celos

SANTANDER, COLOMBIA.- Un rapero colombiano está en medio de la polémica luego de haberle quitado la vida a balazos a un comerciante, quien presuntamente era la nueva pareja de su exmujer, y confesar su crimen a través de una canción.



Identificado como Yersey Tami, el cantante urbano detalló las razones que lo orillaron a tomar la fatal decisión, además describe cómo fue que acabó con su víctima.

"Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa él se llegaba a acostar, estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene y mi familia me consuela, llegué, lo busqué y lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle", relata el rapero en su canción.

En la pieza musical, Yersey se refiere a Camilo Castellanos, quien se encontraba en el centro comercial Panamá, ubicado en la ciudad de Bucaramanga, Santander, norte de Colombia, cuando fue sorprendido por el plomo.

Yersey Tami tiene dos hijos con la mujer de la que habla en su canción, a quien se refiere como el amor de su vida, aunque ya no estaban juntos. Ella ahora sostenía una relación con Castellanos, por lo que, cuando el rapero se enteró, no soportó los celos y decidió atacar a "su rival".



Una vez cometido el crimen, el cantante no pudo con la culpa y escribió una canción denominada "cosas del corazón", narrando los hechos, la publicó en sus redes sociales en el que confesaba que asesinó a Camilo Castellanos "por amor" y por temor de que sus hijos tuvieran "otro padre".



"Que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así, ahora debo entregarme pues no quiero huir, y sé que un tiempo me van a recluir, por qué me hiciste eso si tanto yo te amaba, tú eras mi baby, por nadie te cambiaba", agrega la parte final de la lírica en la que se despide asegurando que estará en prisión.

En un post de redes sociales, el artista se despidió de sus seguidores con un sentido mensaje en el que les pidió que no se dejaran engañar con lo que se diga de él.

"Mi gente, este tema es el último por una larga temporada. Quiero que lo compartan para que todo mundo sepa que mi hijo Luian es mi hijo, no de ningún otro. No se dejen engañar por los medios, en este vídeo le confirmo que es mi familia, que son mis hijos y nadie puede quitármelos excepto Dios. Quiero que sepan que asesiné por amor por recuperar lo que es mío, mi familia, que todos los que vean este vídeo se enteren de la verdad, que mi niño y mi niña son míos de ningún otro becerro. Los quiero mis fieles seguidores, me voy por una larga temporada pero no los olvidaré. Espero no me olviden, los llevo siempre de cora mi gente".