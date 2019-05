¿Por qué Luis Fonsi no escucha sus canciones?

'No me escucho, no es que me moleste, si la ponen en un restaurante donde estoy no mando a que la quiten, pero si voy en mi carro no las pongo', dijo Luis Fonsi al ser consultado sobre el tema.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luis Fonsi es uno de los artistas más famosos del momento, su canción "Despacito" es casi un himno a nivel mundial, sin embargo, pese a que el mundo entero tararea sus canciones, él prefiere no escucharlas.

Según el puertorriqueño, no escucha su música porque antes de lanzarlas las oye cientos de veces en su cabeza.

"No me escucho, no es que me moleste, si la ponen en un restaurante donde estoy no mando a que la quiten, pero si voy en mi carro no las pongo", dijo Luis Fonsi al ser consultado sobre el tema.

"Detrás de cada canción, antes de haber sido lanzada, la escuché mil veces. Ya dejan de ser mías, a mi lo que me gusta es cantarlas", explicó el ex de Adamari López.

Recientemente Fonsi fue reconocido por las ventas de su álbum Vida, el cual cuenta con más de 50 discos de platino por sus ventas en Orbe.

"Qué sorpresa tan espectacular me ha dado la familia de @universalmusica. Yo que pasaba para saludar en su convención y me recibieron con esto (emojic de sorpresa). Es un disco multi Diamante y Platino por las ventas a nivel mundial de mi álbum VIDA. Países como Singapur, Romania, Suiza etc. Qué bendición poder llevar nuestra música latina a nivel global. Gracias a todos por su apoyo, gracias Universal, @tonymojenaentertainment y todo mi público. Los amo", escribió el cantante en su cuenta de Instagram junto a una imagen con el reconocimiento.