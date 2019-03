Angelique Boyer explica por qué usó el vestido al revés en la entrega de Premios TV y Novelas  

CIUDAD DE MéXICO, MÉXICO. -La actriz francesa Angelique Boyer explicó en sus redes sociales cual fue la razón que la motivó a usar el vestido al revés en la gala de los Premios TV y Novelas.



“Tú me lo pusiste al revés, mi amor. Todo esto es tu culpa, mi vida”, reclamó Boyer alegremente, a su pareja Sebastián Rulli, en sus redes sociales tras darse cuenta del error.



“Me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad, no nos estábamos pasando de nada, todo era perfecto", siguió diciendo.

La actriz después de la alfombra se puso bien el vestido.





“Pero, la neta, es que cuando me lo puse dije: ‘le faltan piedritas, yo creo que le quitaron piedritas porque cuando yo me lo probé se veía bien, muy decente’. En realidad, igual me cerró, eso es lo más chingón, igual me quedó, pero estaba un poquito escotada”, dijo.



Boyer ganó el premio a mejor actriz por su participación en la telenovela "Amar a muerte".

