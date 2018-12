Integrantes de BTS lloran al triunfar en los MAMA 2018 y revelan que casi se desintegran

VICTORIA, HONG KONG.- Los integrantes de BTS se robaron, una vez más, el corazón de las ARMY al derramar lágrimas durante su discurso de ganadores en los MAMA 2018 (Mnet Asian Music Awards). El septeto ganó dos premios: Artista del Año y Álbum del Año.



El emotivo momento ocurrió cuando los siete pasaron al escenario a recoger sus estatuillas; ahí aprovecharon para dirigirse al público y revelar un gran secreto.



J-Hope dijo a sus ARMY. "Este premio lo he llorado mucho, no importaba si ganábamos o no. Quería agradecer por el enorme cariño que recibimos de ustedes y a los miembros miembros también. Los amo a todos".



Luego Jin, con lágrimas en sus ojos, hizo la sorpresiva confesión. "Recuerdo que a principios de este año estábamos luchando mentalmente sobre qué hacer. Mientras hablamos entre nosotros, incluso consideramos la disolución de BTS. Creo que ha sido una fortuna que decidamos seguir trabajando. Quiero agradecer a mis miembros por esto y a los ARMY que nos aman ".





¿Quiénes son BTS?

La agrupación k-pop está conformada por Jin (Kim Seok Jin), de 24 años, vocalista y bailarín; Suga (Min Yoon Gi), de 24 años, rapero, bailarín y productor; J-Hope (Jung Ho Seok), de 23 años, rapero y bailarín; Rap Monster (Kim Nam Joon), de 22 años, líder de la banda, rapero, bailarín y productor, Jimin (Park Ji Min), de 21 años, vocalista y bailarín; V (Kim Tae Hyung), de 21 años, vocalista y Jungkook (Jeon Jung Kook), de 19 años, vocalista principal, bailarín y rapero.



Su enorme presencia en redes sociales los posicionó como el primer grupo k-pop en ser nominados y recibir un premio Billboard. Sus fans son conocidos como ARMY.