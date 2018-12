Emma Coronel sobre foto con vocalista de Los Tucanes de Tijuana: estoy segura que Mario no sabía quién era yo en ese momento

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-En una entrevista exclusiva para la cadena Telemundo, Emma Coronel, esposa de Joquín "El Chapo" Guzmán, reveló que la foto en la que aparece con Mario Quintero, vocalista de la banda Los Tucanes de Tijuana es de hace un año.

"La foto con Mario Quintero es de hace como un año. Esta foto con Mario yo se la pedí, éramos varias amigas, todas nos fuimos poniendo rápido para la foto, me encanta su música, tengo muchas fotos con varios artistas y estoy segura que Mario no sabía quién era yo en ese momento", dijo sobre la toma que ha acaparado titulares.

La pareja del presunto narcotraficante también indicó que la cuenta emmacoronela, donde se publicó la imagen, no es suya, que desconoce quién la creó, además quién la maneja, pero sí aseguró que está tomando las medidas legales para dar con el paradero de esta persona y que pague por lo que hace.

"La cuenta en Instagram no es mía, no la manejo yo, tampoco una persona que haya autorizado. La persona que lo está haciendo lo hace totalmente en contra de mi voluntad, porque eso no es lo que quiero. Es muy incómodo para mí que estén exhibiendo fotografías íntimas mías, de mi vida privada", aseguró la exreina de belleza, "tienen fotos mías desde hace tres años", añadió.

"Como cualquier persona normal, tengo una vida normal, salgo y me divierto, porque yo no veo qué tenga de malo, yo no sé porqué hacen mucho escándalo que estoy en un lugar. Salgo con mis amigas, me gusta divertirme. Soy humana, de carne y hueso", expresó al hacer referencia sobre las noticias que se generan en torno a sus salidas.

Durante la entrevista, Coronel también indicó que no sabe si estará presente en todas las audiencias de su esposo, además aseguró que no se ha comunicado con Guzmán desde que fue trasladado de México hacia Estados Unidos, entre otros temas.