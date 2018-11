La Casa de las Flores: Verónica Castro no será parte del elenco en la segunda temporada

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Verónica Castro, la icónica actriz mexicana que interpreta a Virginia de la Mora en la serie de Netflix La Casa de las Flores, confirmó que ya no formará parte del elenco de la segunda temporada.



Durante una entrevista la programa Ventaneando dijo "Así se dio. Ya estaba pactado y después me llaman para hacer unos capítulos nada más y aparecer con la pura voz, entonces dije que así no, o es todo o es nada, ya sabes que así soy yo. Es un definitivo no, así quedó ya".



Aunque ya no estará en la popular serie, que tendrá dos temporadas más, Verónica aún tiene cariño por el creador Manolo Caro.



“Entiendo perfectamente a Manolo que lo están volviendo loco, primero que sí y después que no. Ahora que nada más los primeros capítulos, que después la pura voz, entonces la verdad no me gusta estar presionando a la gente ni que la presione nadie más, quiero que trabaje libre y tranquilo y yo con él puedo hacer cosas maravillosas, yo lo sé y me va a escribir algo padrísimo y lo voy a volver a hacer, pero en esta ocasión él ya tiene su idea en la cabeza de otros personajes”, manifestó.



Las declaraciones de Verónica Castro causan tristeza en los fans de la serie porque su personaje encantó a muchos.

