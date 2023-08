LA CEIBITA, SANTA BÁRBARA.- “Dame 20 dólares, no perdamos tiempo, sino, pues, les va a tocar quedarse aquí”, amenazó un oficial de la Policía Nacional de Honduras al ecuatoriano Ángel Campos.

El clamor de los extranjeros asaltados quedó plasmado en la voz de la ecuatoriana Mayra Chiu: “Esto pasó con todas las familias ecuatorianas, somos cuatro, todas pagamos, llevamos tres semanas de camino, es muy duro, durísimo, les pedimos a las autoridades que no pidan dinero, venimos porque necesitamos , en Ecuador están matando, ya estamos como Venezuela, no nos roben”

El oficial, miembro de una banda de extorsionadores, no se imaginó que sus miserables acciones estaban siendo registradas por un equipo periodístico de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que viajaba infiltrado con los migrantes.

Apenas pasan las 10:00 AM y en la carretera que está a la orilla de la entrada al municipio de Tatumbla, Francisco Morazán -a 20 minutos de Tegucigalpa- ya hay al menos cinco buses de transporte urbano .

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium estaban esperando un grupo de esos migrantes en la terminal de Tatumbla, desde donde saldrían hasta la frontera de Agua caliente con Guatemala.

Ambas tarifas aprobadas por el IHTT están sobrevaloradas, pues el precio real desde Trojes a Danlí no debería pasar de 90 lempiras y de este punto a Tatumbla ronda la misma cantidad.

A los extranjeros no les queda de otra que pagar esos precios, pues el IHTT penaliza a otros buses no certificados por llevar migrantes, creando un monopolio de compadre hablado.

Una vez llegaron el trasbordo es rápido. El pasaje por persona vale 30 dólares (792.9 lempiras), nuevamente sobrevalorado pues ese viaje no pasa de 500 lempiras si el boleto lo compra un hondureño en cualquiera de las terminales que están en Comayagüela.

Todos bajaron, pero no todos comieron, incluso algunos botaron la pena, se acercaron a otras personas para preguntarles si les podían ayudar a ajustar pan o churro y refresco para aplacar el hambre.

Antes de salir del comedor, un fotógrafo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium entró a la unidad con la excusa de hacer fotos de la migración, los extranjeros posaron tranquilos e incluso solicitaron en un video dejarle un recado a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, gritando a todo pulmón: “Maduro, concha de tu madre”

Una vez abajo, se acercaron los demás oficiales con focos en la mano, alumbrando las caras de las personas. Uno de ellos ordenó: “Se me van a juntar por países”. Todos obedecieron.

En la unidad venían 50 migrantes de Venezuela, Ecuador y Haití , más un equipo periodístico infiltrado de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium que los acompañaba desde su salida en Tegucigalpa.

A ellas las llevaron frente al bus, mientras los varones a la parte de atrás de la unidad a modo que por un momento no se vieran las caras entre los seres queridos.

Mientras esto pasaba a los hombres los tenían parados haciendo nada, hasta que un oficial se les acercó, era el mismo que había puesto de correr a las mujeres, les indicó que sus familias no tenían toda la documentación para seguir rumbo a Estados Unidos.

Mientras todo esto pasaba al otro lado de la calle, un equipo fotográfico de EL HERALDO Plus y LA PRENSA PREMIUM simulaban tener un carro recalentado con el tono arriba para capturar todos los movimientos y la forma de operar de los delincuentes uniformados.

Los amenazó con no volverlos a dejar subir al bus, los migrantes atónitos le decían que ya habían pasado por la inspección del Instituto Nacional de Migración (INM) y le enseñaban el permiso de circulación que les otorgaron, mal llamado “salvoconducto”.

Con la amenaza de extorsión, se formó un silencio. Ángel Campos, originario de Ecuador, fue llamado adonde estaba su familia. El policía acusó a su mujer de no llevar el carnet de la fiebre amarilla y alumbrándole la cara con el foco lo extorsionó: “Dame 20 dólares, no perdamos tiempo, sino, pues, les va a tocar quedarse aquí”.

Lo que no sabían era que otro periodista que venía adentro del bus navegaba de un lado a otro entre los grupos de migrantes. Los uniformados, enfocados en el dinero, no se percataron, solo continuaron. Uno de ellos apenas le dijo al otro: “es el ayudante del chofer”, sin pararle mucha atención.

Asaltados, los migrantes se volvieron a subir al bus, molestos empezaron a conversar sobre la forma de actuar de los policías hondureños, situación que fue aprovechada por el equipo de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium para identificarse y solicitar a los que tuvieran valor que contaran en cámara cómo les robaron.

Humillados, los caribeños pagaron la cuota, ninguno se salvó, los que sí se hicieron un nudo fueron los venezolanos, a ellos las autoridades no les robaron el dinero, pero sí los amenazaron para tratar de que accedieran, pero ninguno de los que venía en el bus pagó a los policías.

Con las personas de Haití, la barrera del idioma no les impidió a la banda de extorsionadores actuar, los llevaron a una parte más oscura, donde con base en señas los despojaron del dinero.

La misma situación ocurrió con las otras tres familias ecuatorianas, a todas les encontraron una falta inexistente para amenazarlos con no dejarlos subir al bus si no pagaban. La extorsión para otros subió a 50 dólares que pagaron por el temor que les sembraron los uniformados.

Una mujer ecuatoriana levantó la mano: “Me llamo Mayra Chiu, vengo de Ecuador, me acompañan mis dos hijos y mi esposo, no tenemos el carnet de la fiebre amarilla, nos dijo que pasemos aparte, ahí nos tenían, a los hombres los llevaron a la parte de atrás y, pues, comenzaron a cobrar”.

El esposo de la mujer que iba sentado a la par interrumpió para recalamr que “pagamos 20 dólares, yo los pagué, me dijeron que les diera 20 dólares para que no perdiéramos tiempo y que si no pagamos nos quedábamos aquí con toda mi familia”.