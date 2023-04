La relación con los reos no debe confundirse, pues “nosotros no somos una iglesia de mareros, nosotros somos una iglesia de matrimonios, de familia, claro, pero nosotros somos una iglesia que hemos entendido que Cristo no solo murió por equis persona, Cristo murió por todos los pecadores, entonces de repente muchas veces las iglesias calificamos ovejas, nosotros no”.

Cerrato reconoció que llegar a Estados Unidos le abrió los ojos a un mundo que no estaba preparado, “ venir de un hogar disfuncional, donde no han habido valores de Dios, de repente usted viene de una vida pobre y usted llega un país que hay dinero, que hay joyas, que hay todo eso, ¿me entiende?, y escoge el mal camino”.

“Ya me había ido varias veces, pero la última vez caí preso por 17 asaltos a mano armada, me llevaron a la cárcel en Nueva York”, dijo.

En una cárcel de Nueva York, el expandillero conoció a Dios y comenzó su nueva vida alejado de la maldad.

”Me mandaron para el calabozo a la celda número 20, ahí Jesucristo se me presentó en una visión, a mí me ganó Jesús, lo vi, Él entró a mi celda, yo estaba como entre dormido y despierto y se me presentó él”, recordó.

A partir de ese momento. la vida de Cerrato cambió, años después logró su libertad, regresó a Honduras directamente a congregarse a una iglesia y en 2008 Dios le reveló que debía formar su propio ministerio.

“Cuando yo vine acá, bueno, mi familia como que tuvo miedo, claro, yo andaba tatuado y me decían que no andaba con Cristo, pasé siete años como participante en una iglesia y en 2008 Dios me dijo comienza tu ministerio”.

Con un pasado como pandillero, uno de los primeros propósitos de Cerrato, cuenta en la entrevista, fue buscar almas para Dios en todos los lugares, incluso en las cárceles donde no todos los cristianos se atreven a entrar.

Entre sus primeras experiencias, el apóstol recordó que en (la Penitenciaría de) Támara primero no ingresaba al modulo de la MS, pero después de mucha “oración, me llamaron y me preguntaron que por qué no entraba e incluso casé a uno de sus líderes, desde ahí me comenzaron a recibir”.