Fiestas, comida y armas: Así celebran mareros en las cárceles de máxima seguridad

“Este video es del 2020, no es actual. Videos del pasado, como este, estarán saliendo a luz. Es la estrategia que el crimen organizado planificó para afectar el trabajo que estamos implementado. Falta mucho por hacer, pero vamos bien”, escribió el jerarca policial en Twitter.

Los más de tres anillos de seguridad y los controles internos en ‘El Pozo’ , la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, no evitaron que ingresara el arma utilizada para liquidarlo. ¿Cómo es que un dispositivo de fuego estuvo a disposición de criminales en este recinto que dispone de altas tecnologías y estricto ingreso?

Un equipo de investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium descubrió que ambas teorías no tienen sustento y que la grabación corresponde a diciembre de 2022, es decir, de la actual administración, según lo mostró una verificación y un análisis minucioso de la veracidad del video. Además, testimonios de testigos oculares y reportes de incautaciones evidencian que el acceso de las armas es posible.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium remitió el video a una productora nacional que prefirió mantenerse en anonimato, la cual lo analizó y garantizó que no ha sido sometido a ningún tipo de modificación o alteración, por lo que tanto el audio como las imágenes que se aprecian en el mismo son auténticas, a diferencia, claro está, de las letras que fueron colocadas a modo de descripción: “Fiestas de cárceles de máxima seguridad de Honduras”.

”Es inaceptable, inadmisible e intolerable que tengan esta libertad de estar armados en un centro de máxima seguridad, esas conductas de desenfreno no pueden existir. El video refleja que no se cumplen las condiciones que debe tener un recinto como este”, mencionó luego de ver el video Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro.

Sobre este tema, Aguilar mencionó que en las fechas festivas como Navidad los familiares de los individuos suelen llevarles su porción de comida y algunas frutas para disfrutar de la celebración, sin embargo, una fuente confidencial que conversó con EL HERALDO Plus y LA PRENSA PRemium reveló lo contrario.

Por otra parte, un oficio al que tuvo acceso LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus (349-DN INP-2023), con fecha 14 de marzo de 2023, revela que el INP planeaba desde antes redistribuir a los privados de libertad, al punto de sacar de Támara a la Mara Salvatrucha y la pandilla 18.

EL HERALDO Plus también reveló que la Mara Salvatrucha (MS-13) había tomado el control total del Centro Penitenciario de Támara esta semana. Los cabecilleras del grupo ordenaron al personal administrativo abandonar sus puestos de trabajo a inicios de semana.

EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium se intentaron comunicar con el director del INP, Otoniel Castillo Lemus, para tener su versión de los hechos y acciones a tomar, pero no respondió las llamadas y tras solicitar una cita no fue otorgada al conocer el tema a tratar.

Las últimas investigaciones de este periódico indican que diversas organizaciones internacionales que trabajan de cerca con el sistema penitenciario del país están perdiendo donantes por la corrupción que se vive en los centros penales a nivel nacional.

Fue en 2016 que el expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por narcotráfico en Nueva York, anunció el traslado de reos de alta peligrosidad a las cárceles de máxima seguridad, donde supuestamente ni la señal entraba.

“Son instalaciones con última generación, todos los individuos peligrosos estarán aislados, tendrán una hora de exposición al sol, no tendrán derecho a llamadas telefónicas y serán suspendidas de forma indefinida las visitas”, dijo en ese entonces como una estrategia para hacerle frente a la criminalidad.

Sin embargo, una vez más, los criminales recluidos en centros de máxima seguridad demostraron su habilidad para burlar las restricciones. En esa fiesta decembrina en 2022 se mostraron entusiastas y devotos de la Navidad, como si fuera la oportunidad perfecta para mostrar su amor al prójimo. Tres meses después exhibieron su poderío coordinando reyertas de forma simultánea en cuatro cárceles. Ya no era tiempo de celebrar, sino de matar.