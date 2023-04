Mara Salvatrucha toma el control de la Penitenciaría Nacional y obligan a los policías a salir

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En un hecho sin precedentes, la Mara Salvatrucha (MS-13) tomó el control de la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, obligando a que el personal administrativo se retirara y los policías salieran de los recintos y se replegaran a sus dormitorios, ubicados fuera de la cárcel.

Tres fuentes consultadas confirmaron el hecho, sin embargo, ninguna autoridad del Instituto Nacional Penitenciario (INP) ni los responsables de la cárcel respondieron sus teléfonos para negar lo sucedido.

Aunque la crisis en el sistema penitenciario es crónica, nuevos casos de anarquía sincronizada se suscitaron el sábado reciente cuando los miembros del grupo criminal de manera simultánea sacaron sus armas automáticas y armaron tremendas balaceras en cuatro cárceles del país, resultando un reo muerto y, al menos, otros 12 heridos.

El lunes el personal administrativo del reclusorio ingresó entre las 8:00 AM y 8:30 AM y media hora después fueron sacados de sus oficinas formados por el jefe de recursos humanos, subcomisario Ordóñez Lagos, y despachados porque los pandilleros les comunicaron a las máximas autoridades de la prisión que si los empleados y policías no salían de los recintos iban a realizar una matanza y le iban a meter fuego al edificio administrativo, relató una de las fuentes.

Sostuvo que una vez llegó la amenaza, el director de la prisión, comisionado Melvin Alexander Alvarenga y el subdirector, comisario Olman Maradiaga, rápidamente abandonaron sus oficinas, por lo que Ordóñez Lagos quedó a cargo.

Los mareros tenían el control de los portones de todos los módulos, así como del segundo portón principal que del interior da salida a las oficinas administrativas, al hospital y a la bodega de armas, donde hay un centenar de fusiles, pistolas e implementos antimotines, relató la fuente.