TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Andábamos robando en los buses de La Lima, no se me olvida ese día... esa bala mató al chofer”, relató José Ismael Castellón, exintegrante de la pandilla 18 y conocido con el alias “El Pelón Santana”.

A sus 12 años no entendía la importancia que tenía para la pandilla, ahora sí “necesitan gente pequeña, ya la gente vieja no les sirve”.

“Me tiraban la ropa a la calle en la noche porque sabían que no tenía para donde agarrar, me decían que comiera calle, era un niño”, dijo.

”Yo me sentí importante en ese momento, apreciado por la pandilla, al principio solo me ponían a cuidarlos, cuidar la colonia, bandera, les hacía mandados”, confesó.

“Uno le toma cariño a la pandilla, ni un familiar de uno lo atiende como lo atienden ellos, si está pequeño lo cuidan, me dijeron que si quería estudiar, pero yo no quise”, comentó el muchacho.

”A mí pegaron un disparo aquí en la cara en julio del 2010, a las 6:30 de la mañana, era un lunes, nunca se me olvida, me dieron tres más en el hombro, andábamos robando en los buses de La Lima, a buena mañana”, recordó.

Ese día murió el conductor del bus y “El Pelón Santana” recuerda ese momento de la siguiente manera:

”Nos metimos, fuimos a asaltar las personas, pero ahí venía un guardia, traía pistola, venía de pasajero, nos empezó a agarrar a tiros, a los dos y el arma que andaba mi amigo se enconchó, era una 25, el disparo me lo da de frente, era para morir pero mi Cristo dijo que no era mi tiempo”, relató.

”El Pelón Santana” tomó un poco de aire y continuó: “Yo busco huir, me caí, ya en el suelo de espalda me pegó los otros disparos, le tiró al otro compañero y la bala le salió (se toca el cuello), esa bala mató al chofer, le pegó el disparo en medio de la espalda, ya le tocaba al chofer a nosotros no, quedamos vivos”.

Producto del enfrentamiento, el expandillero fue hospitalizado, posteriormente le dieron casa por cárcel por ser un menor de edad. A pesar de su delicada situación, al no más recuperarse volvió a la calle.

Consiente de sus andadas, el expandillero explicó que entre las condiciones de su libertad estaba que se presentara a firmar a los juzgados, pero no lo hizo. “A la casa me fueron a traer y me llevaron a El Carmen (centro de detención de menores)”.

En la correccional de menores fue recibido por sus “hermanos” de la 18, “me recibieron a lo bien con comida, ropa, en la pandilla nos apoyamos, hay apoyo, una organización tiene personas diferentes”.

En esa misma correccional conoció por primera vez a Cristo, se integró a la iglesia, danzó y leyó la Biblia, pero volvió a caer al mundo.

”Yo me retiré de Dios y ese es el peor error, pues dice la palabra que mejor no me hubieras conocido que haberme conocido y te apartares de mí porque la paga del pecado es muerte, eso me tocaba, la muerte, pero Dios tuvo misericordia de mí y aquí estoy contando mi testimonio”, comentó el joven.

Ese distanciamiento del Señor ocasionó que “El Pelón Santana” entrara y saliera constantemente de centros de menores en una vida desordenada, llena de violencia, drogas y armas.

No todos los delitos que cometió es capaz de contarlos, “me agarraron con una escopeta, una 38, en otra ocasión con un francotirador, otro de la misma organización me entregó, raneó, sapeó y el que sapea usted sabe lo que le toca”.