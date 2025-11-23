Migración: Empresa debe facilitar los medios para inspección de pasaportes

Más de 244 mil lempiras recibieron en viáticos tres funcionarios del INM por su visita a Eslovenia. A pesar de que el Congreso no ha aprobado el contrato, Migración dice que está vigente

  • 23 de noviembre de 2025 a las 23:35
Migración: Empresa debe facilitar los medios para inspección de pasaportes

Migración justificó que la empresa que gana los proceso siempre paga el viaje a los funcionarios que van a supervisar la impresión, no obstante, el viaje se realizó sin que el contrato fuera aprobado por el Congreso.

 Foto: INM

Tegucigalpa, Honduras.- En todas las licitaciones de pasaportes anteriores, la empresa ganadora ha sufragado los gastos de la comitiva que viaja a supervisar la fabricación, defendió el Instituto Nacional de Migración (INM).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus buscó al titular del INM, Wilson Paz, para que explique sobre el procedimiento de contratación de la empresa para la fabricación de las nuevas libretas de pasaporte electrónico, y el viaje a Eslovenia, pero remitió al Departamento de Comunicaciones de esa institución.

Por medio de la formulación de tres preguntas, el INM expresó que la empresa ganadora “únicamente costeó los boletos aéreos de los funcionarios de la comisión porque el contrato como tal en una de sus cláusulas le da una obligación inherente a la empresa de proporcionar y facilitar los medios para realizar la inspección correspondiente al INM”.

Al mismo tiempo defendió que la comisión viajó con viáticos de la institución para sufragar los gastos de la estadía de la misión, únicamente costeando la empresa los boletos aéreos como parte de las obligaciones del contrato.

Durante la visita a la empresa, a Paz también lo acompañaron la Secretaria de Registro de Asuntos Migratorios, Marcia Elizabeth Sandoval Puerto, así como el gerente de Migración y Extranjería, Henry Omar Ortíz Cruz.

Los tres funcionarios permanecieron por un periodo de tiempo mayor a los siete días, quienes recibieron un pago de viáticos de 244,688.61 lempiras entre los tres, establecen los documentos en poder la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

El precio más alto

Sobre la selección de la empresa, argumentó INM que no se seleccionó a la empresa con el precio más alto y que el expediente administrativo de licitación explica que solo hubo dos empresas participantes, de las cuales la empresa Formularios Standard S.A con la oferta más baja, no presentó la documentación legal requerida en las bases de licitación.

El problema es que una vez a la que se solicitó la subsanación de los documentos no subsanó lo que se requería, quedando fuera del proceso de acuerdo con lo que mandan las bases de licitación.

La Ley de Contratación del Estado apela a la oferta más beneficiosa para el Estado, siempre y cuando se cumplan con todos los requerimientos legales y de calidad por la empresa oferente, explicaron.

"En el caso que nos ocupa, la empresa con la oferta más baja carecía de los requerimientos legales y técnicos de acuerdo a las bases del proceso de licitación pública, cumpliendo la otra empresa con todos los requisitos legales y técnicos de acuerdo a las bases”, respondió el INM.

Vigencia

Sobre la aprobación y entrada en vigencia del contrato sin que sea aprobado por el Congreso Nacional, al abarcar dos periodos de gobierno, el INM argumentó que la Constitución de la República en el artículo 205, numeral 19, reza que es atribución del Poder Ejecutivo aprobar los contratos.

También citaron el artículo 13 de la Ley de Contratación del Estado donde se establece que la aprobación de este tipo de contratos por el Congreso Nacional, deberá cumplirse especialmente, cuando se trate de contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno.

Aunque el Congreso Nacional no ha aprobado el contrato, las libretas ya se están fabricando.

 (Foto: INM)

“Aunque el Contrato ha llevado todo su proceso de suscripción derivados de la adjudicación de la licitación, es un requisito Sine qua non su aprobación por el Congreso Nacional para que este pueda surtir todos sus efectos inherentes en el siguiente período de gobierno”, reconoce el INM.

No obstante, el mismo por su naturaleza jurídica ya tiene validez, solamente los compromisos administrativos se encuentran sujetos a la espera de la aprobación de este, “actualmente se encuentra aún en proceso de aprobación”, precisaron.

