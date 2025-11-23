Migración: Empresa debe facilitar los medios para inspección de pasaportes

“Aunque el Contrato ha llevado todo su proceso de suscripción derivados de la adjudicación de la licitación, es un requisito Sine qua non su aprobación por el <b>Congreso Nacional </b>para que este pueda surtir todos sus efectos inherentes en el siguiente período de gobierno”, reconoce el INM.No obstante, el mismo por su naturaleza jurídica ya tiene validez, solamente los compromisos administrativos se encuentran sujetos a la espera de la aprobación de este, “actualmente se encuentra aún en proceso de aprobación”, precisaron.