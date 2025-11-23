Migración: Empresa debe facilitar los medios para inspección de pasaportes

Tegucigalpa, Honduras.- En todas las licitaciones de pasaportes anteriores, la empresa ganadora ha sufragado los gastos de la comitiva que viaja a supervisar la fabricación, defendió el Instituto Nacional de Migración (INM).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus buscó al titular del INM, Wilson Paz, para que explique sobre el procedimiento de contratación de la empresa para la fabricación de las nuevas libretas de pasaporte electrónico, y el viaje a Eslovenia, pero remitió al Departamento de Comunicaciones de esa institución.

Por medio de la formulación de tres preguntas, el INM expresó que la empresa ganadora “únicamente costeó los boletos aéreos de los funcionarios de la comisión porque el contrato como tal en una de sus cláusulas le da una obligación inherente a la empresa de proporcionar y facilitar los medios para realizar la inspección correspondiente al INM”.

Al mismo tiempo defendió que la comisión viajó con viáticos de la institución para sufragar los gastos de la estadía de la misión, únicamente costeando la empresa los boletos aéreos como parte de las obligaciones del contrato.

Durante la visita a la empresa, a Paz también lo acompañaron la Secretaria de Registro de Asuntos Migratorios, Marcia Elizabeth Sandoval Puerto, así como el gerente de Migración y Extranjería, Henry Omar Ortíz Cruz.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los tres funcionarios permanecieron por un periodo de tiempo mayor a los siete días, quienes recibieron un pago de viáticos de 244,688.61 lempiras entre los tres, establecen los documentos en poder la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.