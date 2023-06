El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en Ingles) de Estados Unidos ha implementado una serie de alternativas contra la detención humana, para que los migrantes no esperen bajo prisión una resolución judicial de su estatus migratorio.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los migrantes hondureños están entre las primeras nacionalidades en Estados Unidos que son obligadas a utilizar grilletes o aplicaciones con Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para ser ubicados, comprobó un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus .

El objetivo principal de estas medida de rastreo es asegurarse de que los migrantes cumplan con las restricciones impuestas por las autoridades mientras se encuentran en el país, y que no permanezcan en los centros de detención.

Todos estos compatriotas, mientras siguen su proceso en los tribunales de migración de Estados Unidos para determinar si los deportan o no, pueden estar con sus familias y comunidades, pero siendo rastreados todo el tiempo.

Los análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus evidencian que los hondureños forman parte de las comunidades que más aplican a este tipo de programas de seguimiento por georreferencia.

Un ejemplo, aunque no necesariamente era un caso de migración, es el expresidente de la República, ya fallecido, Rafael Leonardo Callejas , quien obtuvo la libertad con el uso de grilletes electrónicos, mientras enfrentaba un proceso judicial.

No obstante, su uso ha sido empleado para personas que han solicitado asilo, aquellos que han sido liberados bajo fianza mientras esperan su audiencia de inmigración o aquellos que están siendo monitoreados como parte de programas alternativos a la detención.

Ramón Sánchez, secretario general de la organización La Casa del Hondureño, declaró que el brazalete se le coloca al migrante para asegurarse que puedan asistir a las audiencias pendientes en la Corte.

La medida permite que la persona no esté en la cárcel, pero la circulación es bien restringida, ya que no pueden salir de la ciudad donde están y si alguien no tiene permiso de trabajo tampoco puede hacerlo.