Hasta L 500,000 por noche le quitan policías a migrantes: “Hay que dar 20 dólares o no se van”

Con su particular acento cubano y su voz temblorosa, porque no sabe cuántas extorsiones más tendrá que pagar, un joven hombre contó que “nos dijeron, esto es rápido, esto es un punto de control, vamos a dar 20 dólares cada uno , póngalo aquí”, mostrando una especie de recipiente.

Entonces, él reclamó que para qué era el salvoconducto, pero el policía les dijo que no importa, que tenían que dar 20 dólares y el que no tenía el dinero se quedaba.

Con el salvoconducto en la mano, “yo le dije: ‘Ven acá mi hermano, con esto que tengo en la mano me dijeron que yo entro legal a este país’. No me interesa -expresó el policía-, eso no te sirve, así mismo me lo dijo, hay que dar 20 dólares o no se van de aquí”, contó el migrante.

Por una parte, los cubanos le dan gracias a Dios porque con ellos los policías ladrones y extorsionadores son más condescendientes, solo cobrándoles 20 dólares.

“Ellos nos separan por países porque a los cubanos nos cobran menos, a los ecuatorianos los tienen acribillados, a los de adelante les cobraron cien dólares”, expresó entre la oscuridad de la noche otro cubano desde el asiento de al lado.

De acuerdo con el movimiento de las unidades de transporte, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus pudo comprobar que cada noche salen alrededor de diez buses, con no menos de 50 migrantes.

Esto porque solo a los cubanos y venezolanos les cobran 20 dólares, a los ecuatorianos y colombianos les sacan 100 dólares, dejando miles de dólares que al cambiarlos en lempiras se vuelven millonarias cantidades.

De acuerdo con las personas que se dedican al traslado de los migrantes, por lo menos en toda la ruta se reparte a las autoridades hondureñas medio millón de lempiras por noche.

Todo esto está sucediendo a vista y paciencia del alto mando de las autoridades policiales debido a que existen denuncias en contra de los policías de esos puntos.

En la zona afirmaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que los policías caminan en carros de modelos recientes y en posesión de lujosos artículos que logran conseguir a costas del robo del dinero que le hacen a los migrantes.

Al bajarse del bus, el periodista infiltrado de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus vio cómo algunos migrantes cenaban con churros, agua y pan, y en el mejor de los casos un plato de comida para cuatro