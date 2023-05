“Si no quieren pagar les vamos a matar otro”: Extorsión todavía asfixia a hondureños pese a plan policial

“Necesito que este audio lo escuchen todos los transportistas, porque necesito que paren labores, hasta que nosotros lleguemos a un acuerdo ustedes podrán seguir, no estén loqueando con la jura ni nada de nada”, advierte el jefe criminal en el mensaje al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus .

La amenaza continúa: "El otro maje que estaba negociando conmigo me dijo que le valía pi..., y todo depende del maje que pongan a negociar ustedes, si él está renuente se va a morir uno de ustedes, si no quieren pagar les vamos a volver a matar otro para que la crean con nosotros”.

Este equipo comprobó que la lucha contra la extorsión se está inclinando a favor de los criminales, pues las organizaciones delictivas mantienen sometidos a los transportistas, empresarios y pequeños negocios.

“Yo puse una pulpería con el dinero que me dieron de prestaciones en el trabajo, a los meses me llegó un mensaje diciéndome que tenía que pagar 300 lempiras semanales, si no me mataban... mejor cerré, aquí no se puede salir adelante”, narró un capitalino, que prefirió el anonimato.