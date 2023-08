El diputado nacionalista Jorge Zelaya comentó que los comentarios venían de Libre y del Partido Nacional porque no les parecía la nómina enviada al Legislativo.

Cuando la Junta Proponente envió al Congreso el listado de los cinco aspirantes que pasaron los filtros de selección, hubo fuerzas políticas que propusieron que el fiscal no saliera de la lista, haciendo alusión a que no se respetara el proceso.

Los diputados siguen en negociaciones para alcanzar los 86 votos requeridos, pero hay quienes dicen que todavía no llegan a un punto de consenso y que en la sesión convocada para este miércoles tampoco se elegirán a las autoridades del Ministerio Público.

Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), afirmó que el que tengan relación o vínculos con estos partidos no significa que sean militantes, activistas o que hayan estado dentro de las juntas directivas o líderes políticos.

Cabañas es el único que pertenece al Partido Libre, mientras que Johel Zelaya es del Partido Liberal. Almendares , por su parte, todavía no se le vincula con ninguna fuerza política, aunque afirman que también es simpatizante de Libre, pese a que este no la incluyó en su nómina.

El quinto candidato que no fue presentado en ninguna nómina es Pablo Theodore, a quien se le relaciona con el Partido Nacional.

Esto le dio un giro a la elección del fiscal general y adjunto, pues históricamente los primeros nombres que se sondeaban en la palestra pública eran los elegidos en el Legislativo , no obstante, el listado enviado por la Junta Proponente mostraba a personas prácticamente desconocidas (todos fueron autopostulantes), aunque siempre relacionadas con una u otra de las fuerzas políticas.

“Estos candidatos no tienen ese nivel de dependencia política a los dueños de los partidos y eso les genera grave situaciones de incertidumbre porque a la larga no saben si les puede dar vuelta”, expuso, ejemplificando con el caso del actual fiscal, Óscar Chinchilla , quien “se le dio vuelta a algunos sectores del Partido Nacional”.

El diputado Jari Dixon, del Partido Libre, tachó de inadmisible la inclusión de Marcio Cabañas, el abogado que su misma institución promueve para fiscal adjunto, por estar involucrado en la impunidad de un caso que era investigado hace algunos años.

El parlamentario cuestionó que él (Marcio Cabañas) “cerró el caso de Pronto y está esperando ser apoyado para la fiscalía general”.

Dixon se refirió al caso entre Hondutel y Pronto, en el que la estatal decomisó equipo de telefonía a la empresa, acusándola de piratear llamadas telefónicas y generar pérdidas por 11.2 millones de lempiras.

El caso fue llamado “tráfico gris”, porque hacía alusión al contrabando en las comunicaciones telefónicas internacionales hacia Honduras para reducir los costos de terminación. En ese entonces, Cabañas era fiscal.

“No se presten a ese juego -de blindar a políticos- porque el pueblo y la historia les pasará factura en algún momento”, pidió el parlamentario al resto de partidos políticos.

Dixon habló a detalle del caso en que se involucra a Cabañas, en sus declaraciones dijo que había muchos fiscales que cerraron expedientes.

En el caso de Pablo Theodore, el único aspirante que se le relaciona con el Partido Nacional, no fue mencionado e involucrado directamente con actos de corrupción, aunque las investigaciones dicen que es hermano de Marcela Amador Theodore, jueza de lo Contencioso Administrativo, despedida por afectar un proceso de intervención a la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).

La Corte de Apelaciones denunció a Marcela Amador ante el Ministerio Público por comportarse “como parte interesada en el recurso”, según establece un informe de la Inspectoría General de Tribunales.

Para Lester Ramírez, estos casos debieron presentarse a la Junta Proponente como tachas, por lo que el mencionarlo ahora solo evidencia que se trata de una “decisión política”.

“En este momento es una decisión política, y si están utilizando los argumentos de actos de corrupción es para justificar sus decisiones políticas”, cuestionó.

Ramírez dijo que esto no significa que algunos aspirantes a fiscal general y adjunto no estén relacionados con actos de corrupción, pero que actualmente la discusión no gira en torno a eso.