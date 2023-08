$!Libre presiona desde la calle la elección del fiscal general

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el plazo para la elección del fiscal general y adjunto se acerca, las fuerzas políticas evidencian la falta de diálogo e indecisión para alcanzar los 86 votos (mayoría calificada), pero también se observa la presión del partido de gobierno (Libertad y Refundación) para que “se cumpla con el mandato constitucional de elegir nuevas autoridades en el Ministerio Público”, según expuso la misma presidenta Xiomara Castro.

La primera mujer que gobierna Honduras convocó el martes 29 de agosto a una nueva movilización a la que asistieron empleados públicos, colectivos organizados y simpatizantes para apoyar las políticas de “refundación del país con un fiscal”, dijo.

La marcha inició a la misma hora en la que el Congreso convocó a sesión para que la Junta Multipartidaria presentara a los dos aspirantes a fiscal general y adjunto. En la sesión se presentaron tres mociones, pero ninguna fue respaldada.

En su llamado, Castro aseguró que el Congreso Nacional “está bajo ataque” y que “fue sometido a un boicot de los que no quieren transparencia, se oponen al combate a la corrupción y quieren impedir la elección”, refiriéndose a la oposición y, especialmente, al Partido Nacional, que desde hace dos meses en rebeldía.

Esta convocatoria rápidamente levantó reacciones de la oposición, quienes afirman que existe injerencia del Ejecutivo en el Legislativo para elegir al nuevo fiscal. Incluso, denunciaron que podría repetirse lo que ocurrió en la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, cuando juramentaron a “una Junta Directiva ilegal”, aseguró el parlamentario nacionalista Nelson Márquez.

“Libre está calculando que los diputados propietarios de oposición no entremos al Congreso Nacional y con la excusa de que no estamos, sentar a los suplentes para elegir al fiscal a su medida”, denunció, no obstante, pudieron ingresar sin ningún problema.