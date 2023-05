Las referencias de este “tabo”, como conocen los prisioneros a las cárceles, es oscura: 32 muertos en una sola noche en 2004, una de las masacres que más vergüenza causó a los salvadoreños -a raíz de eso decidieron dividir a las pandillas por cárceles-. Por boca de su director Ricardo Salguero conozco otra historia que no había leído y me contó en medio de la entrevista “masacraron a policías, a uno le arrancaron la cabeza y jugaron fútbol con ella”.

En Honduras también pasó, específicamente en marzo del 2012 en el Centro Penal de San Pedro Sula -ya no existe-, donde mataron 13, uno decapitado; o las 48 horas de sangre en diciembre del 2019 cuando 36 privados de libertad fueron asesinados en las cárceles de Tela y El Porvenir, sin contar los 360 muertos en el incendio de la Granja Penal de Comayagua el 14 de febrero de 2012, por lo que ambos países tienen historias escalofriantes.

Los medios salvadoreños documentan que la masacre de la Mariona fue producto del enfrentamiento entra la pandilla 18 y los paisas -los informes hablan de un batalla de 400 pandilleros de la 18, (8 murieron) contra 3,000 paisas (fallecieron 24)-, pero las historias de ese suceso no se agotan. Un interno alguna vez confesó que el día de la masacre -18 de agosto de 2004-, él le arrancó la parte superior de la cabeza a un paisa (también les decían “La Raza”) y en los pasillos mordió sus cesos. ¿Verdad?, lo que sí no es cuestionable es que las muertes en Miami ocasionaron luto y decisiones en El Salvador como la segregación de reos en los centros penales, que resultaron no precisamente como lo planearon: cárceles en propiedad de pandillas.

Sobre las actividades que se desarrollaban internamente en la cárcel se puede hacer un libro y cualquier parecido con la Penitenciaría de Támara en Honduras en pura coincidencia. “Mercado completo, habían chalets con láminas, venta de comida, licor, cervezas, drogas, billares, celulares, todo lo que te podas imaginar”. Ahora entiendo lo de Miami, pensé, aunque no lo exteriorice.

-Antes para entrar se le pedía permiso al gobierno, después a los internos, si ellos aceptaban entrabas- dice Salguero .