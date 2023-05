Esta cárcel tiene historia en El Salvador, ¿a qué se debe la fama? Empecemos porque antes cuando alguien venía a hacer una visita, primero le pedía permiso al Gobierno, posteriormente a eso se le pedía permiso a los internos para que te dejaran entrar a los diferentes sectores y si ellos consentían el permiso entraban, si decían que no, era no. Había un centro de comercialización, comida, dinero, drogas, licor, cervezas y todo lo que te podas imaginar, un mercado, aquí en este centro lamentablemente hubo masacres, masacraron policías, a uno le arrancaron la cabeza y jugaron fútbol con ella, esto era un caos.

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Con la responsabilidad de manejar la cárcel mas grande de El Salvador, Ricardo Ernesto Salguero, director del Centro Penal La Esperanza , no puede cometer errores. Su trabajo está bajo la lupa -recientemente fue nombrado- y por eso canaliza con rigurosidad sus decisiones. A continuación las respuestas que brindó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

¿Las mismas acciones se realizaron en todos los centros penales? Se realizó una reingeniería completa en todos los centros penitenciarios, hay unos de salud, se separó los que no tienen sentencia firme de los condenados, se separó los pandilleros pero no por pandilla, sino por ser pandillero en otros penales, los extranjeros están en otro penal, se hizo la clasificación, posteriormente a eso cuando se tuvo el verdadero control de quien dirige aquí es el director.

¿Qué pasa con el privado de libertad que se salga de las órdenes? Aquí no hay segundas oportunidades, cometes un error y te vas a ir a regresar al final de cola y vas esperar que los otros 26 mil pasen al taller para que volvás. Cuando yo vine aquí a La Esperanza habían alrededor de 300 personas trabajando en todo el penal, estaban dentro de los talleres, hoy tenemos casi 4,000 personas, no se van a cruzar por ninguna parte del complejo sin que vean trabajando a un reo.

¿Antes también habían talleres?

En el pasado, ¿cuál era la gracia de los talleres vocacionales? Era enseñarles hacer llaveros, lapiceros, pero eso se acabó, ocupamos que aprendan oficios, por lo menos lo esencial.

Ningún privado de libertad recibe visitas, ¿por qué?

Por el régimen no hay visitas autorizadas, desde el Covid-19 no reciben, nadie tiene visitas, todos en la cama o todos en el suelo, esa es parte de la estabilidad, así de fácil, no se le puede dar algo a uno que no se le ha dado a otro, son reglas en todos los complejos.

¿Ustedes se encargan de la alimentación de los reos? Le consulto por la gran cantidad de paquetes de comida e higiene que entran.

Durante la pandemia y el régimen no hay visitas. ¿Cuál es la mejor manera de que tienes para sentir que tu familia no te olvidó? Recibir un kit con el nombre de tu familia y saber que ellos te lo enviaron, significa que todo está bien, cuando reciben el paquete se siente bien, no me han olvidado, es un lazo para saber de su familia, en cierto momento se les permitió enviar una fotografía la cual era revisada, eso esencialmente porque se le permite el paquete, los paquetes se entregan inmediatamente, solo se hace la revisión, en menos de 24 horas.