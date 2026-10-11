Covi sigue a la espera del Canal Seco para instalar peaje en Lamaní, Comayagua

El concesionario Covi-H aseguró que la incorporación, operación y mantenimiento del Canal Seco deben realizarse conforme al contrato. El cobro del peaje sería mayor al de las estaciones que ya operan en la CA-5 Norte

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 23:00
Covi sigue a la espera del Canal Seco para instalar peaje en Lamaní, Comayagua

Covi Honduras no muestra interés en ceder el Canal Seco para que lo administre el Estado.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los ejecutivos de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) declararon que están a la espera de que el Estado entregue el Canal Seco para instalar la cuarta caseta de peaje en Lamaní, Comayagua, y brindar cumplimiento a los compromisos contractuales.

En respuesta a una serie de preguntas realizadas por EL HERALDO Plus, los ejecutivos de la empresa ecuatoriana justificaron que la ampliación de la carretera y el mantenimiento de toda la vía, tanto de la CA-5 Norte como del Canal Seco, se estructuraron bajo un mismo esquema de financiamiento, que debía pagarse con la operación de cuatro estaciones de peaje.

La concesionaria dejó clara su posición tras que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, declaró que el Gobierno asumir el mantenimiento de ese tramo carretero. Estas fueron sus declaraciones:

¿Es posible que Covi Honduras no se haga cargo del mantenimiento del Canal Seco y lo deje a cargo del Estado?
Cuando el Estado de Honduras entregue a Covi, la empresa cumplirá las obligaciones que le correspondan de conformidad con el contrato de concesión. La incorporación del Canal Seco y las obligaciones relacionadas con su operación y mantenimiento deben realizarse conforme a las condiciones y procedimientos establecidos contractualmente. Cualquier cambio en obligaciones contractuales debe efectuarse por acuerdo entre las partes.

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¿Por qué nunca se concretó la entrega de esta carretera?
El contrato de concesión establecía que el Canal Seco debía ser entregado a Covi Honduras una vez concluida su ampliación y en las condiciones previstas en el propio contrato, para que a partir de ese momento Covi asumiera su mantenimiento. Los trabajos de construcción no se concluyeron dentro de los plazos establecidos y, a la fecha, la carretera no cumple con los niveles de servicio requeridos contractualmente para su entrega. Por esa razón, su incorporación a la concesión no se ha podido formalizar.

Covi- H afirmó que la falta de incorporación del Canal Seco tiene un efecto directo sobre la estructura bajo la cual fue concebida y financiada la concesión.

Covi- H afirmó que la falta de incorporación del Canal Seco tiene un efecto directo sobre la estructura bajo la cual fue concebida y financiada la concesión.

 (Foto: Estalin Irías)

¿Qué penalización tendría que cumplir el Gobierno al no cumplir el contrato?
El contrato de concesión establece los mecanismos y consecuencias ante el incumplimiento de las obligaciones de cada una de las partes. También hay que recordar que la concesión fue concebida como un todo: la ampliación de la carretera y el mantenimiento de toda la vía, tanto de la CA-5 como del Canal Seco se estructuraron bajo un mismo esquema de financiamiento, que debía pagarse con la operación de cuatro estaciones de peaje. Dentro de ese esquema, el propio contrato establece que la tarifa de la estación de Lamaní (en Comayagua), correspondiente al Canal Seco, es mayor que la de las demás estaciones. La falta de incorporación del Canal Seco tiene un efecto directo sobre la estructura bajo la cual fue concebida y financiada la concesión.

" De acuerdo con el Contrato de Concesión, el Canal Seco debía ser entregado a COVI Honduras en el año 2014, contemplándose la posibilidad de ampliar ese plazo hasta el año 2016".
Ejecutivos de Covi Honduras

¿Cuándo debió recibir el Canal Seco Covi Honduras?
De acuerdo con el Contrato de Concesión, el Canal Seco debía ser entregado a COVI Honduras en el año 2014, contemplándose la posibilidad de ampliar ese plazo hasta el año 2016.

¿De cuánto es el Ingreso Mínimo Garantizado que ha recibido Covi debido a que el Gobierno no le entregó el Canal Seco?
El Ingreso Mínimo Garantizado se encuentra regulado por el contrato de concesión y su determinación corresponde realizarla conforme a las condiciones y mecanismos establecidos contractualmente.

¿Cuánto por Ingreso Mínimo Garantizado del Canal Seco le debe el Estado a Covi Honduras actualmente?
Cualquier obligación económica relacionada con el Ingreso Mínimo Garantizado debe determinarse conforme al contrato de concesión, considerando los períodos, condiciones, cálculos de indexaciones de precios y procedimientos contractualmente aplicables al momento del pago.

La concesionaria vial de Honduras advirtió que están a la espera que el Estado les entregue el Canal Seco para comenzar a cobrar un peaje más alto.

La concesionaria vial de Honduras advirtió que están a la espera que el Estado les entregue el Canal Seco para comenzar a cobrar un peaje más alto.

 (Foto: Estalin Irías)
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¿Cuántos vehículos calculaban que pasarían por el Canal Seco?
Conforme el contrato de concesión, no existe un número de obligatorio cumplimiento para la circulación de vehículos.

¿Cuántos vehículos calculaban que están pasando por el Canal Seco en la actualidad?
Covi Honduras no tiene actualmente a su cargo la operación del Canal Seco. Sin embargo, hemos realizado estudios de tráfico de manera aislada que nos permiten observar que el flujo vehicular es consistente con los ingresos que requiere la concesión para su funcionamiento, considerando la tarifa diferenciada que el contrato establece para la estación de peaje de Lamaní.

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Yony Bustillo
Yony Bustillo
Periodista

Periodista de investigación graduado en la UNAH. Con formación nacional e internacional en transparencia, acceso a la información pública, autorregulación de los medios, periodismo de investigación y de datos.

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