Covi sigue a la espera del Canal Seco para instalar peaje en Lamaní, Comayagua

<b>¿Cuándo debió recibir el Canal Seco Covi Honduras?</b><br />De acuerdo con el Contrato de Concesión, el Canal Seco debía ser entregado a COVI Honduras en el año 2014, contemplándose la posibilidad de ampliar ese plazo hasta el año 2016.<b>¿De cuánto es el Ingreso Mínimo Garantizado que ha recibido Covi debido a que el Gobierno no le entregó el Canal Seco?</b><br />El Ingreso Mínimo Garantizado se encuentra regulado por el contrato de concesión y su determinación corresponde realizarla c<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/uferco-retoma-investigacion-sobre-sobornos-construccion-canal-seco-DK24955143" target="_blank">onforme a las condiciones y mecanismos establecidos contractualmente</a>.<b>¿Cuánto por Ingreso Mínimo Garantizado del Canal Seco le debe el Estado a Covi Honduras actualmente?</b><br />Cualquier obligación económica relacionada con el Ingreso Mínimo Garantizado debe determinarse conforme al contrato de concesión, considerando los períodos, condiciones, cálculos de indexaciones de precios y procedimientos contractualmente aplicables al momento del pago.