7 de cada 10 cámaras del 911 están totalmente apagadas

Mientras que en Choloma y La Lima (0/249), Villanueva y Tela (0/175), San Manuel (0/22), El Progreso (0/206) Santa Rosa de Copán (0/119), Copán Ruinas (0/33), La Entrada (0/36), Gracias (0/49), Choluteca (0/120), San Lorenzo (0/41) y Nacaome (0/43) no hay ninguna en funcionamiento.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus aceptó una invitación las instalaciones del Sistema Nacional de Emergencia 911 para evidenciar que apenas tres de cada 10 cámaras están encendidas en Tegucigalpa (800 de 1,200) y San Pedro Sula (400 de 1,900).

En la misma línea, la Junta Interventora del 911 nombrada el pasado 28 de febrero, mediante el decreto ejecutivo PCM 11-2023 y que la conforman Roberto Reina, Gosset Moncada y Gerardo Hernández, no ha presentado su primer informe de diagnóstico para encontrarle una solución permanente al problema que existe con las cámaras.

A tres meses de haber aceptado la responsabilidad de volver a poner a funcionar las cámaras -cobra un millón de dólares al mes por sus servicios (25 millones de lempiras)- la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones no ha cumplido con el objetivo de forma total, dejando como logro el restablecimiento de la línea de emergencia el pasado 14 de marzo.

Si bien es cierto, Hondutel recibió -como el contrato con la empresa proveedora manda- todo los dispositivos y demás, faltó el alma del sistema, el software que le da vida a las cámaras y que les permite no solo grabar en tiempo real, sino también guardar un respaldo y girar los dispositivos a objetivos específicos como las placas de los carros.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus recibió información confidencial que en Tegucigalpa las cámaras del 911 estaban apagadas en su mayoría. No solo eso, que no estaban dejando respaldo de la grabación y tampoco prestaban el servicio todos los días.

La denuncia fue soportada con imágenes desde adentro de la institución donde se pudo observar una gran cantidad de monitores apagados en la sala principal de control del 911.