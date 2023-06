“No le estamos entregando la empresa a China”: José Antonio Morales, gerente de Hondutel

Huawei es un aliado estratégico, no es que le estamos dando la empresa a China, lo que vamos hacer es a recuperar Hondutel. Hay algo que quiero dejar muy en claro, es totalmente falso que Huawei administra el Sistema Nacional de Emergencia 911, lo desvirtúo totalmente; Huawei es un aliado estratégico para los temas de operación de telecomunicaciones y centro de datos, más no para la operación del servicio nacional de emergencias.

Lo que vamos hacer con Huawei es el desarrollo de una tecnología que se llama FTTR, quiere decir Fiber to the Room, con esa tecnología podemos instalar redes inalámbricas de alta capacidad para el sector residencial. Lo que nosotros vamos a implementar son equipos de última milla, esos son aparatos de bajo costo que prestan una función de un servicio inalámbrico.

¿Qué empresa está manejando el 911?

El software que utiliza el 911 es un software de otro fabricante, no tiene absolutamente nada que ver con Huawei, los servidores que el 911 tiene ya estaban desde el contrato anterior y simplemente lo que hemos hecho es readecuarlo.

¿Se habla que la empresa asiática podría manejar datos de Hondutel?

Los datos de Hondutel como la información financiera va estar en una nube que no es la nube de Huawei; simplemente lo que vamos a tener son equipos terminales y equipos para telecomunicaciones, pero información sensible, llámese base de datos, sistema administrativo no es competencia de Huawei.