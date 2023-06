Informes de interventoras serán remitidos al Ministerio Público

En cuanto a los hallazgos, Portillo reveló que “nos hemos encontrado desde inventarios falsos de bienes y vehículos, ventas y arrendamientos paralizados, inmuebles y empresas que han sido saqueadas. Nos encontramos con arrendamientos y los fondos recaudados no eran pagados a la OABI, sino a terceros”.

Por su parte, los interventores del 911, liderados por Roberto Reina, aducen que de momento no pueden dar declaraciones. No obstante, el 911 atraviesa una crisis por falta de pago a los empleados y el no funcionamiento de las cámaras de seguridad.