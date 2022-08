Condenadas al abandono las clínicas móviles tiradas en Puerto Cortés

Luego de limpiarse las manos con una serie de comunicados, Aduanas de Honduras anunció que ambas unidades y sus equipos iban a terminar en manos de los más necesitados, pero no han cumplido.

Apenas faltan tres días para que según estipula la ley los módulos médicos vuelvan a caer en abandono con la posibilidad de ser nuevamente incluidas en zona de remate, pero nadie ha ido a traerlas, confiaron fuentes a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus .

Con la investigación en curso, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus cuestionó a Aduanas la razón de rematar las clínicas en lugar de ponerlas a disposición de personas que las necesitarán.

A finales del mes pasado, la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus evidenció que Aduanas de Honduras en su proceso de subasta, estaba rematando do s clínicas móviles marca Ford, año 2016, color blancas, con un equipamiento de alrededor de 17 millones de lempiras a un precio base de 420 mil lempiras.

Con la Duca en mano la salida de las clínicas móviles del depósito de la OPC era un hecho, pero no lo finiquitaron, dejándolas tiradas de nuevo.

Por parte de Aduanas no se ha notificado cómo se ha realizado el proceso de rescate.

Este procedimiento de rescate y pago se tuvo que haber realizado por Casa Presidencial como consignatario, aunque la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que no existen documentos de las clínicas.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO evidenció que aun con las declaraciones las dos clínicas móviles están en “estado de registro” debido a que no se pagaron los impuestos para realizar el rescate.

Falta también el manifiesto y la dispensa (al no tenerla deben pagar tributos), además que las clínicas móviles no tienen facturas. Si no se paga el monto fijado, las unidades volverán al abandono.

La Duca en manos de Aduanas tiene fecha 27 de julio y vence el 27 de agosto, aunque Fausto Cálix dijo que las clínicas móviles ya habían sido rescatadas, sin mostrar documentos reales.

En el “titulo VII del abandono, subasta y otras formas de disposición de las mercancías”, capítulo I, artículo 604, numeral b del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Recauca), se aborda cómo proceder cuando no se realizan los pagos.

“Cuando la mercancía se encuentre en zona portuaria o depósito aduanero y transcurra el plazo de un mes a partir de la fecha en que se encuentre firme la obligación tributaria aduanera debidamente notificada, sin que se hubiere el pago del adeudo tributario”, las clínicas caen en “abandono”.

Además, Aduanas está en la obligación de pagar por el almacenaje de las unidades para rescatar totalmente las clínicas móviles, no obstante, la institución no ha informado al respecto.

En ese caso, la mercancía continúa retenida en el depósito y al vencer el plazo vuelve a caer en “abandono” por la falta de pagos.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus consultó a la OPC sobre el tema, pero al cierre de esta nota no se habían pronunciado.