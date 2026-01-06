Vuelve a circular falso cartel que atribuye a EE UU recompensa por captura de Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales ha vuelto a circular la imagen de un supuesto cartel que atribuye al Departamento de Estado de Estados Unidos una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del expresidente hondureño Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). La publicación lo señala como aliado del expresidente venezolano Nicolás Maduro y afirma, además, que existe una orden de captura en su contra. Sin embargo, esta información es falsa. No existen registros ni comunicados oficiales que respalden que el Gobierno de Estados Unidos haya ofrecido una recompensa por la captura de Manuel Zelaya. Además, el Poder Judicial de Honduras confirmó que no hay ninguna orden de captura vigente contra el exmandatario. EH Verifica desmintió este bulo en agosto de 2025. “Giran orden de extracción encotra de Mel amigo de Maduro”, dice literalmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 5 de enero de 2026.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados la madrugada del 3 de enero de 2026 durante una operación militar en Caracas, ejecutada por fuerzas estadounidenses por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La administración norteamericana acusa a Maduro de varios cargos federales vinculados con narcotráfico y crimen organizado. Entre ellos figuran conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y delitos relacionados con el uso y posesión de armas en el marco de estas actividades ilícitas. Según la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Maduro habría participado en una red que facilitó el envío de grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense. Esta red habría operado con el presunto apoyo de estructuras estatales venezolanas y en coordinación con organizaciones criminales internacionales. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha expresado reiteradamente su respaldo a Nicolás Maduro frente a las acusaciones emitidas por el gobierno estadounidense. Durante su mandato, Zelaya estrechó relaciones con el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, e incorporó a Honduras a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En aquel momento, Nicolás Maduro, quien ejercía como canciller, fue uno de sus principales interlocutores. Tras el golpe de Estado en Honduras en 2009, Maduro condenó públicamente el derrocamiento de Zelaya y, desde la diplomacia venezolana, apoyó las gestiones internacionales que demandaban la restitución del exmandatario hondureño. En la actualidad, Zelaya mantiene una postura de respaldo hacia Maduro, sustentada en afinidades ideológicas.

Cartel falso