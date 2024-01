TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de la selección de fútbol masculino de Honduras, Reinaldo Rueda, compareció ante la prensa el 16 de enero de 2023, en Miami, Estados Unidos, previo al partido amistoso contra Islandia.

En ese contexto, circula en TikTok un video con un audio en el que supuestamente Rueda desprestigió a la selección y que (dijo) regresó a la dirección técnica de la Bicolor porque le iban a dar un golpe de Estado al familión.

Sin embargo, el audio de la secuencia fue fabricado por Inteligencia Artificial (IA).

“Espero que estas turuncas puedan hacer un buen papel y no me jodan mi currículum. En mi vida la había visto tantos leños como los jugadores de la selección. Yo regresé a la selección de Honduras porque le iban a dar golpe de estado a el familión. Si no lo vengo ni verga no está Pavon ni Cosly, ese kioto me da una vergüenza”, se escucha en la secuencia que dura 18 segundos.