Sin embargo, en su aseveración no estimó que, para aprobarse un proyecto de ley en el Congreso, debe de haber cumplido una serie de procesos que demanda la ley interna del Legislativo.

El 16 de mayo, el Congreso aprobó la unión de Honduras al CAF , pero no ha sido ratificada debido a que 12 diputados del Partido Liberal (parte de los 66 que votaron) retiraron su apoyo porque existen elementos que “requieren de un análisis profundo”.

El proceso legislativo del convenio de adhesión de Honduras al CAF aún no ha terminado debido a que la normativa del Congreso Nacional contempla que un proyecto de ley es considerado aprobado cuando pasa los tres debates, ratificada el acta (que contiene el decreto) en una sesión posterior y, de no existir reconsideraciones, la secretaría del parlamento lo envía al Ejecutivo.

Y, en ese sentido, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso, detalla que, para comenzar, el secretario deberá comprobar el quórum (que estén presentes al menos 65 diputados) y, posteriormente, dar lectura a la propuesta de agenda, que incluye el acta de la sesión anterior.

En otro párrafo, el mismo artículo señala que una vez cumplidos los procesos anteriores, los diputados pueden hacer reconsideraciones para que se enmiende y correcciones de redacción al acta, antes de que sea aprobada.

El artículo 73, en tanto, aclara que una vez aprobado el proyecto de ley adquiere carácter “de decreto”, que permite ser envíado al Poder Ejecutivo para que la presidenta lo sancione y así sea promulgado a ley.

“Cuando hablamos de un decreto aprobado no es solo la votación, se refiere a que se cumplieron con todos los procedimientos, como ha ocurrido con todos los decretos que fueron sancionados por el Poder Ejecutivo”, dijo al equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus, Óliver Erazo, catedrático constitucionalista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Honduras.

“La ley debe verse desde su integralidad, y no artículos aisladamente. Si la ley permite reconsideraciones al acta, no tiene sentido que se envíe al Ejecutivo un decreto que tiene reconsideraciones, puesto que lo que se publicaría sería algo que no está en su versión final”, expresó por su parte el abogado Rafael Jerez.

Aunque la mandataria hondureña dio por realizada la integración de Honduras al CAF, aún no ha sido aprobado por el Congreso a raíz de que hace falta la ratificación del acta y que, de acuerdo a la ley, deberá ser discutida en la próxima sesión, fijada para este martes 23 de mayo.