Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que asegura que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió ayuda a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para supuestamente capturar a integrantes del denominado Cartel del Diablo. Sin embargo, no existen registros públicos en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden que el mandatario hondureño haya realizado esa solicitud. Además, una fuente del gobierno confirmó que el mandatario no hizo esa petición. "Última hora Tito Asfura pide ayuda a Bukele por un caso llamado Cartel del Diablo", dice la publicación de Facebook, compartida decenas de veces el 18 de noviembre de 2026.

Cuatro masacres registradas el 18 de noviembre de 2026 dejaron 12 personas asesinadas, entre ellas tres menores de edad, en las comunidades de Vallecillos y El Pacayal, municipio de Yorito, departamento de Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los ataques ocurrieron durante la madrugada en cuatro lugares distintos, donde fueron asesinados tres integrantes de una misma familia en cada hecho. Entre las víctimas figura Delma Yolanda Olvera, regidora municipal y defensora del territorio indígena, quien murió junto a su esposo y su hija de tres años. Tras los crímenes, la estructura criminal denominada Cartel del Diablo se atribuyó los asesinatos mediante videos difundidos en redes sociales. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las circunstancias de los ataques e identificar a los responsables.

Falsa petición