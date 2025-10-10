Es un montaje la imagen de Manuel Zelaya con la camisa “En Noviembre Nos Vamos”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía del expresidente (2006–2009) Manuel Zelaya Rosales, vistiendo una camisa blanca con la frase “Nos vamos en noviembre”, en aparente alusión a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y a una supuesta afirmación de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no ganará los comicios.
Sin embargo, se trata de un montaje. La imagen original, publicada por la agencia Getty Images el 28 de junio de 2009, muestra a Zelaya Rosales con una camisa gris con franja azul en el cuello y otra camisa blanca encima, sin ningún texto visible en la prenda.
La frase “En noviembre nos vamos” aparece únicamente en un video publicado en TikTok el 4 de octubre de 2025, que acumula más de 6,300 visualizaciones, pero no corresponde a la fotografía en cuestión.
Manuel Zelaya se desempeña actualmente como coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), organización que fundó junto a su esposa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Las elecciones generales están programadas para el 30 de noviembre de 2025 y contarán con cinco candidatos a la presidencia.
Es un montaje
Una búsqueda inversa en Google Lens con un fotograma de la fotografía llevó a una publicación en el sitio web de Getty Images, que data del 28 de junio de 2009, en la que aparece la misma imagen del exmandatario. La descripción señala:
"El presidente hondureño Manuel Zelaya (izq.) y su homólogo costarricense, Óscar Arias, hablan durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, a 20 kilómetros al norte de San José, el 28 de junio de 2009”.
En esa conferencia, Zelaya insistió desde Costa Rica que seguía siendo el legítimo mandatario de Honduras, pocas horas después de que las Fuerzas Armadas lo sacaran de su vivienda tras consumar el golpe de Estado a su gobierno.
La imagen original no contiene la frase “Nos vamos en noviembre”, lo que evidencia indicios de edición digital.
En conclusión, la fotografía de Manuel Zelaya con la frase “Nos vamos en noviembre” es un montaje.