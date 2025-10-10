Es un montaje la imagen de Manuel Zelaya con la camisa “En Noviembre Nos Vamos”

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una fotografía del expresidente (2006–2009) Manuel Zelaya Rosales, vistiendo una camisa blanca con la frase “Nos vamos en noviembre”, en aparente alusión a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 y a una supuesta afirmación de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no ganará los comicios. Sin embargo, se trata de un montaje. La imagen original, publicada por la agencia Getty Images el 28 de junio de 2009, muestra a Zelaya Rosales con una camisa gris con franja azul en el cuello y otra camisa blanca encima, sin ningún texto visible en la prenda. La frase “En noviembre nos vamos” aparece únicamente en un video publicado en TikTok el 4 de octubre de 2025, que acumula más de 6,300 visualizaciones, pero no corresponde a la fotografía en cuestión.

Manuel Zelaya se desempeña actualmente como coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), organización que fundó junto a su esposa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Las elecciones generales están programadas para el 30 de noviembre de 2025 y contarán con cinco candidatos a la presidencia.

Es un montaje